Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

Imigrační agent zastřelil v americkém Minneapolisu ženu. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) střílel v sebeobraně. Starosta Minneapolisu Jacob Frey tvrzení ale zpochybňuje s odkazem na video z incidentu, který se stal v rámci nové série protiimigračních razií, jež ve velkých městech nařídil americký prezident Donald Trump. Frey také vyjádřil přesvědčení, že imigrační agenti způsobují chaos, a požádal, aby opustili město.
„Příslušník ICE, který měl obavy o svůj život, životy svých kolegů z řad bezpečnostních složek a o bezpečnost veřejnosti, vypálil obranné výstřely,“ prohlásila na síti X mluvčí ministerstva Tricia McLaughlinová.
Na záběrech na sociálních sítích je vidět bílé havarované osobní auto v rezidenční čtvrti a lidi, kteří pokřikují na policii a agenty ICE a dohadují se s nimi. „Ostuda, ostuda, ostuda“ nebo „ICE pryč z Minnesoty“, pokřikovali na ně podle AP.
Guvernér i starosta odmítají verzi prezentovanou Trumpovou administrativou
Trump na sociálních sítích zveřejnil tvrzení, že video ukazuje ženu, jak „násilně, úmyslně a brutálně přejela policistu ICE, který ji zřejmě zastřelil v sebeobraně“.
Starosta Minneapolisu Frey ovšem po střelbě vyjádřil přesvědčení, že imigrační agenti způsobují chaos. Důrazně také odmítl tvrzení, že agent vystřelil v sebeobraně, a uvedl, že videozáznam střelby podle něj přímo odporuje těmto vládním vyjádřením. Vyjádřil požadavek, aby imigrační agenti okamžitě opustili město i stát Minnesota. Obyvatele zároveň vyzval ke klidu.
Demokratický guvernér Tim Walz také odmítl verzi federální vlády a vinu za střelbu svaluje na Trumpovu administrativu. „To, co vidíme, jsou důsledky vládnutí, jehož cílem je generovat strach, titulky v médiích a konflikty,“ řekl Walz. „Tato bezohlednost stála někoho život.“
Agentura napsala, že střelba je dramatickou eskalací nejnovější série protiimigračních zásahů ve velkých amerických městech z nařízení šéfa Bílého domu, který dlouhodobě čelí kritice, že protiimigrační složky využívá k útokům na občanskou společnost.