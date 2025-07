Kalifornii zaplavili maskovaní agenti, migranti zavírají podniky

Bílý dům ale trvá na tom, že maskování je nezbytné k ochraně identity agentů při vyšetřování. Federální předpisy stanoví , že agenti ICE a pohraniční hlídky by se měli při zatýkání identifikovat, „jakmile je to praktické a bezpečné“. Veřejnost je má právo o tento krok požádat, agenti ji ale nemusí vyslyšet.

Začátkem července vyvolala protesty společná akce ICE a Kalifornské národní gardy v MacArthurově parku v Los Angeles. Park leží ve čtvrti, kde žije početná populace přistěhovalců. V době razie v něm ale takřka nikdo nebyl s výjimkou dětského tábora, který se před desítkami agentů a vojáků na koních utíkal schovat, popisuje situaci CNN.

Na místo dorazili aktivisté, kteří na vládní síly křičeli, bouchali do jejich automobilů a snažili se je vyhnat. „Je to válka proti lidem – srdci a duši ekonomiky. A je to všechno úmyslné. Je to součást plánu,“ řekla novinářům Betsy Bolteová, která bydlí poblíž parku a protestovala proti zátahu.

Razie skončila podle americké stanice zhruba po hodině, přičemž ICE odmítla sdělit, zda byl během akce někdo zadržen.