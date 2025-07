Většina vojáků nasazených v Los Angeles se „jen poflakuje“

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , Los Angeles Times , The New York Times

Drtivá většina vojáků Národní gardy nasazených v oblasti Los Angeles nebylo v posledních dnech poslaných do akce, napsal server Los Angeles Times (LAT). Vláda Donalda Trumpa je do města povolala na začátku července kvůli ochraně federálních agentů, kteří mají za úkol pátrat po nelegálních přistěhovalcích. Ve středu Pentagon rozhodl o odchodu části vojáků.

Podle zdroje LAT se odhadem asi 120 vojáků účastní každodenních misí, které většinou spočívají v ostraze budov federálních institucí. Dalších několik stovek vojáků je podle něj v pohotovosti jako „síly rychlé reakce“, které jsou připraveny se během několika hodin připojit k imigrační razii nebo dohledu nad protesty. Ale i kdyby byli všichni tito vojáci denně nasazováni, stále by zůstávaly nevyužity asi tři čtvrtiny ze zbývajících dvou tisíc příslušníků Národní gardy.

Protestující se posmívají vojákům, kteří střeží budovy federálních úřadů. Jejich rodinní příslušníci se vyptávají, zda opravdu musí poslouchat federální rozkazy. „Lidé, kteří byli nasazeni při požárech, dostali vstupenky do Disneylandu,“ řekl jeden z vojáků NYT. „Teď už nikdo vstupenky do Disneylandu nerozdává,“ dodal.

Národní garda byla v Los Angeles nasazená už v lednu, jednalo se o reakci na ničivé požáry. Tehdy její příslušníky obyvatelé Kalifornie vítali jako hrdiny, známé osobnosti z plameny zasažené čtvrti Pacific Palisades jim děkovaly za jejich pomoc. Sedm měsíců poté se situace změnila, popsal situaci server The New York Times (NYT).

Ještě před několika dny příslušníci Národní gardy zasahovali v jednom z městských parků v Los Angeles. Na koních i s pomocí těžké techniky tam společně s agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE) pátrali po nelegálních přistěhovalcích. Úřady neřekly, zda někoho v parku zadržely. Starostka města Karen Bassová akci zkritizovala a tvrdila, že to vypadalo jako okupace.

Nasazení gardistů proběhlo navzdory guvernérovi

Prezident Donald Trump povolal do druhého nejlidnatějšího města Spojených států na začátku června na pět tisíc vojáků, aby pomohli s ochranou imigračních agentů. Učinil tak proti vůli kalifornského guvernéra. A to i přesto, že nad Národní gardou mají obvykle kontrolu právě jednotlivé státy.

„Los Angeles to pevně ustálo, protože jsme chápali, co to znamená, když federální vláda přišla a vzala pravomoc našemu guvernérovi,“ sdělila Bassová. Nasazení Národní gardy přes odpor guvernéra je výjimečné, dodal Pondělíček a připustil, že se tímto krokem posílila centralizace v rámci USA na úkor členských států.

V případě, že se taková situace bude opakovat, lze očekávat, že spor dojde až k Nejvyššímu soudu, který pak stanoví precedent. „Zatím odvolací soud řekl, že prezident má poměrně širokou pravomoc v roli vrchního velitele Národní gardu nasadit, a to i přes nesouhlas guvernéra,“ přiblížil analytik, ale zdůraznil, že podle soudu tuto pravomoc je možné přezkoumat.