V San Franciscu policie zatkla desítky demonstrantů proti ICE

Na místě nejprve panovala poklidná atmosféra, píše deník The New York Times (NYT). To se podle listu změnilo, když část demonstrantů začala se skandováním pochodovat k řadě těžkooděnců ozbrojených obušky. Dle policie se situace vyostřila v momentě, kdy protestující začali ničit majetek a byli útoční.

„Nezákonné shromáždění“

Úřady prohlásily protest za „nezákonné shromáždění“, což vedlo k odchodu mnoha účastníků, někteří však zůstali. Zranění utrpěli tři policisté, z nichž jeden byl převezen do nemocnice.

Jeden z protestujících NYT řekl, že ho několik policistů udeřilo, když se snažili zatlačit dav zpět. „Vypadalo to, že byli rozzlobení a chtěli mě prostě uhodit,“ popsal situaci pětatřicetiletý Spear Mintech.

Jednatřicetiletá advokátka Courtney Lissová uvedla, že se k demonstraci připojila, protože ji pobouřily zprávy o rodinách bez dokladů, které se řídily příkazy a dostavily se k imigračnímu soudu, kde je však zadrželi agenti ICE.