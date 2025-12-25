Do Polska pronikly vzduchem desítky objektů z Běloruska, zřejmě balony

Do Polska v noci na čtvrtek pronikly desítky objektů z Běloruska. Ráno pak polská armáda vyslala stíhací letouny k ruskému průzkumnému letadlu, které letělo v blízkosti jeho vzdušného prostoru nad Baltským mořem. Informovala o tom večer agentura Reuters.
Polská armáda uvedla, že ruské letadlo nad mezinárodními vodami zachytila, vizuálně identifikovala a eskortovala ze vzdušného prostoru, za který je zodpovědná.
Bezpečnostní úřady ve Varšavě pak také sdělily, že z Běloruska se do polského vzdušeného prostoru dostalo několik desítek objektů. Čtyři z nich se zatím podařilo najít, byly to podle všeho balony používané k pašování.
Varšava si ale nemyslí, že hlavním cílem akce muselo být pašování, mohlo podle ní mnohem spíše jít o provokaci, i vzhledem k tomu, že k incidentu došlo během Vánoc.
Země na východním křídle NATO jsou podle Reuters ve stavu vysoké pohotovosti od září, kdy tři ruská vojenská letadla na dvanáct minut narušila estonský vzdušný prostor, a to jen několik dní poté, co přes dvacet ruských dronů proniklo nad území Polska.