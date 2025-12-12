Do Polska proniklo tunelem z Běloruska přes 180 migrantů

Přes 180 migrantů ve čtvrtek přešlo z Běloruska do Polska několik desítek metrů dlouhým tunelem vykopaným pod hranicí mezi těmito zeměmi. Podle serveru onet.pl o tom informoval mluvčí pohraniční stráže Andrzej Juźwiak.
Vchod do 1,5 metru vysokého tunelu byl ukrytý v Bělověžském pralese asi padesát metrů od hranice na běloruské straně, jeho ústí našli pohraničníci na polské straně přibližně deset metrů od hranice.
Juźwiak uvedl, že díky použití elektronických systémů pohraničníci zjistili, že hranici tunelem ilegálně překročilo přes 180 lidí, policie jich asi 130 mezitím zadržela a po ostatních pátrá. Šlo hlavně o občany Pákistánu a Afghánistánu, dále pak o občany Indie, Nepálu a Bangladéše.
Polsko v posledních letech upozorňuje, že Bělorusko, které je věrným spojencem Ruska, migranty z krizových oblastí využívá jako zbraň v hybridní válce proti západním zemím. Migrační krize na polsko-běloruské hranici vyvrcholila koncem roku 2021, kdy se z Běloruska snažily do Polska a dále do EU dostat tisíce lidí. V podobné situaci jako Polsko je i Litva.