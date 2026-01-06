Antimonopolní úřad potrestal taxislužby z pražského letiště

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal nepravomocně pokuty taxislužbám Taxi Praha a Fix, které nabízejí dopravu na Letišti Václava Havla v Praze. Za kartelovou dohodu uložil antimonopolní úřad firmě Fix pokutu 10,1 milionu korun, společnosti Taxi Praha 950 tisíc korun. Obě společnosti podaly proti rozhodnutí rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi.
„Úřad ve správním řízení prokázal, že uvedení soutěžitelé v letech 2019 až 2021 uzavřeli zakázanou dohodu, když koordinovali své obchodní aktivity související s poskytováním a zprostředkováním taxislužby z a na Letiště Václava Havla. Obě společnosti sjednotily nabídku svých služeb, koordinovaly ceny vůči cestujícím a řidičům a vyměňovaly si citlivé obchodní informace,“ uvedl ÚOHS.
Spolupráce mezi společnostmi šla tak daleko, že sjednotily vzhled webových stránek, označení vozů i mobilní aplikace. Cílem bylo odstranění vzájemné konkurence.
Obě společnosti provozovaly taxislužby na Letišti Václava Havla od roku 2017 na základě výběrového řízení. Smlouvu s nimi letiště uzavřelo nejprve do roku 2021, poté ji o dva roky prodloužilo. Cílem výběru bylo vytvořit konkurenční prostředí a dosáhnout lepších cen pro cestující. Obě taxislužby ale svým postupem tento záměr zhatily.
Antimonopolní úřad se případem zabýval podruhé. Jeho první rozhodnutí zrušil v prosinci 2024 předseda ÚOHS Mlsna a vrátil ho nižší instanci k lepšímu odůvodnění. Nyní bude předseda rozhodnutí posuzovat znovu. Pokud jej potvrdí, budou muset firmy pokuty zaplatit.