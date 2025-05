Nepoctiví taxikáři „lapají“ na pražském letišti. Je to balast, říká Rubeš

„Vystoupíte z letadla a vejdete do chaosu, do místa, kde jsou různé společnosti, které se o vás perou jako o cestujícího. Vy se snažíte dostat do své destinace bezpečně, levně, rychle, normálně. A najednou tam je nějaká společnost Uber, která vyhrála výběrové řízení. Předtím tam byly taxíky, normální taxi firmy s transparentem,“ popsal Rubeš.

„Cestující se v drtivé většině případů snaží dostat na veřejnou dopravu, která je odsunutá za tento ‚divoký východ‘, kde si každý chce utrhnout svého zákazníka. A pokud si ho utrhne někdo z taxíků tradičních, tak většinou z našeho pozorování došlo k předražení,“ dodal Rubeš.