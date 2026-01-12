Hosté Událostí, komentářů týdne rozebrali nejmenování Turka ministrem


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24
62 minut
Události, komentáře týdne (11. 1. 2026)
Zdroj: ČT24

Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o odmítnutí prezidenta Petra Pavla jmenovat poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí. Tématem debaty byla také návštěva Ukrajiny ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) nebo výroky předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy o útoku ve Vrběticích. Hosté komentovali rovněž spor USA a Dánska v otázce Grónska. Pozvání přijali komentátor webu lidovky.cz Petr Kamberský, redaktorka Deníku N Petra Procházková, bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, herečka Barbora Bočková a publicista Michael Durčák. Pořad moderovala Klára Radilová.

Aktuálně z rubriky Domácí

D1 na Brno je po nehodách na Žďársku znovu průjezdná, směr Praha stojí

Dálnice D1 na Žďársku je po nehodách více aut okolo 153. kilometru znovu průjezdná směrem na Brno, uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. Provoz tam stál přes hodinu. Zavřený je stále směr na Prahu, kde čtyři osobní auta havarovala před 9. hodinou. Ve směru na Brno podle policie havarovalo po 8. hodině šest osobních vozidel. Při nehodách se zranilo šest lidí, byla to lehčí zranění, uvedli záchranáři.
10:08Aktualizovánopřed 13 mminutami

Motoristé by mohli navrhnout vznik postu vládního zmocněnce pro Green Deal, řekl Turek

Filip Turek (za Motoristy) před jednáním koaliční rady připustil, že by Motoristé mohli navrhnout vznik postu vládního zmocněnce pro Green Deal, který by zastával on. Dál chce řešit i svoji nominaci na ministerskou funkci. Lídři vládních stran mají řešit taky muniční iniciativu. Část poslaneckého klubu SPD nesouhlasí s další koordinací dodávek munice na Ukrajinu. Požadují, aby se na iniciativě Česko přestalo podílet. Chtějí tak vysvětlení od premiéra Andreje Babiše (ANO), který pokračování minulý týden oznámil.
01:02Aktualizovánopřed 17 mminutami

Vláda projedná zřízení zmocněnce pro digitalizaci či rady pro duševní zdraví

Zřízení funkce vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost či vznik vládní rady pro duševní zdraví projedná na svém pondělním zasedání vláda Andreje Babiše (ANO). Ministři dostanou také zprávu o naplňování Národního plánu obnovy.
01:30Aktualizovánopřed 17 mminutami

Hosté Událostí, komentářů týdne rozebrali nejmenování Turka ministrem

před 46 mminutami

Stárnoucímu Česku dojdou mladí lidé, ukazují velká data

Během pouhých deseti let začne odcházet do důchodu silná generace Husákových dětí. Přinese to zásadní demografickou proměnu, která změní celou českou společnost. Nejenže bude méně lidí na to, aby vydělávali na penze stále rostoucí skupině, ale především bude potřeba mnohem více sociální péče pro seniory.
10. 1. 2026Aktualizovánopřed 52 mminutami

Před 35 lety dorazila do obchodů šoková terapie cenami

V lednu 1991 zažili lidé v obchodech šok. Po liberalizaci cen – s cílem přejít ze socialistického plánování na tržní hospodářství – se cenovky zboží v obchodech výrazně zvýšily. Citelné to bylo zejména u základních potravin. Ve státních kamenných obchodech, ještě nezprivatizovaných, se skokově zdražovalo. Prodej kupříkladu mléka či másla pak „v odvetě zákazníků" klesal natolik, že producenti museli zastavovat linky. Výrobci i soukromí obchodníci však reagovali na přemrštěné ceny rychle. Pivo, mléko nebo máslo se začalo prodávat například na ulici z nákladních aut za výrazně nižší ceny než u konkurence v prodejně. Lidé se tak rychle naučili, že skončil čas jednotných cen a také to, že se vyplatí hledat v dostupném okolí nejvýhodnější ceny. A to se jim hodí dodnes.
před 3 hhodinami

S nástupem ledna služby zdražují, a to víc než jiné sektory

Analytici očekávají, že zdražování služeb bude i v letošním roce vyšší, než bude činit průměrná inflace. Znát už je to v ubytování a stravování, trend ale poznají například i zákazníci, kteří se chystají do kadeřnictví, na manikúru nebo kosmetiku. Někde za zdražením stojí vyšší nájmy provozoven, jinde vyšší povinné odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Měsíc leden je pak znám tím, že ke zdražování dochází plošně.
před 4 hhodinami

Poprvé po volbách zasedne tripartita, bude jednat o rozpočtu či emisních povolenkách

Tripartita se v pondělí sejde poprvé v tomto volebním období. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů by se měli zabývat vládním programovým prohlášením, návrhem státního rozpočtu na letošní rok a emisními povolenkami. Po skončení tripartitního zasedání má večer následovat ještě vyjednávání představitelů kabinetu s odborovými předáky o růstu platů ve veřejném sektoru. Odbory požadují pro letošek pro hůř odměňované a státní službu zvýšení tarifů o devět procent a pro ostatní o šest procent.
před 8 hhodinami
