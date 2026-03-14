UHN1JEDU nebo PIV0TEKA. Značek na přání výrazně přibylo


Zdroj: ČT24

Obce loni vydaly rekordních téměř sedm tisíc registračních značek na přání. Podle dat ministerstva dopravy je to o tisíc více než v roce 2024. Za deset let, kdy řidiči mají možnost o značku na přání požádat, se jich do provozu dostalo zhruba 46 tisíc. Na silnicích tak jezdí vozidla například se značkou CHC1KAFE nebo MAMHLAD1.

Minulý rok obdržely obce s rozšířenou působností 11 695 žádostí o výrobu značky na přání, na auta se jich dostalo 6907. Od začátku letošního roku poslali řidiči přes dva tisíce žádostí a z nich už patnáct set značek používají. Celkem od ledna 2016 zaevidovaly obce přes 84 tisíc žádostí o registrační značku na přání, schválily více než polovinu, vyplývá z dat ministerstva dopravy.

„Největší zájem byl první dva měsíce od zavedení značek na přání, během kterých byla rozebrána nejatraktivnější znění. Přesto značky na přání stále přibývají,“ uvádí mluvčí ministerstva František Jemelka.

Některé značky odkazují na provoz na silnicích. Jeden z řidičů jezdí podle veřejné databáze od listopadu se značkou UHN1JEDU. „Velmi oblíbená je značka DEJP0Z0R, která je zabraná už od konce března 2016, ale žádostí obsahujících stejnou kombinaci evidujeme více,“ říká Jemelka. Další tematicky podobné značky jsou například 1UZLETIM, TYBRZD0 nebo NEB0URAM.

V datové kostce Registru silničních vozidel lze nalézt také nápisy vztahující se k penězům. Mezi takové patří značky jako 10KMINUS, BEZPEN3Z nebo N0MONEY. Originálním příkladem jsou i značky, které odkazují na barvu vozidla. Jeden majitel žlutého automobilu nechal vyrobit značku 007BANAN. Majitel světle zeleného auta zase před rokem a půl poslal žádost na výrobu značky IAMFI0NA.

Pravidla pro značky na přání

Registrační značky na přání jsou v případě automobilů dlouhé osm znaků, u motorek sedm a u mopedů pět. „Obecně platí, že na značku na přání je možné dát kombinaci čísel a velkých písmen s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W z důvodu snadné zaměnitelnosti těchto písmen. Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen,“ vysvětluje Jemelka.

Kromě správného formátu se kontroluje i význam. „Na značku na přání také nebude možné dát slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel, speciální znaky nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. Konečné posouzení a schválení textu značky na přání bude na rozhodnutí příslušného úřadu,“ upozorňuje Jemelka.

Ne vždy se ale podle mluvčího pravidla striktně dodržují. „V provozu je několik registračních značek na přání s kontroverzním obsahem,“ připouští Jemelka.

Za jednu tabulku majitel zaplatí pět tisíc korun, takže přední i zadní značka vyjde celkem na deset tisíc korun. Od zavedení se cena nezvýšila a ministerstvo podle mluvčího nyní neplánuje její růst.

Poslanci vládní koalice připravují návrh zákona, dle kterého by se měly organizace se zahraničními vazbami povinně registrovat. Návrh zákona budí kontroverze. Opozice se plánuje obrátit na Ústavní soud, pokud zákon bude implementován. Debaty v Událostech, komentářích se zúčastnili místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček a místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Podle Vondráčka se nejedná o šikanu občanů, avšak přiznává, že první verze zákona je napsaná příliš vágně. Richterová oponovala, že účelem zákona je mít „klacek na nepohodlné“. Diskuzi moderoval Daniel Takáč.
VideoKlíšťata jsou velmi aktivní, experti nabádají k očkování

Konec zimy ve znamení slunečných a teplých dnů probudil klíšťata. Podle parazitologů jsou aktivní od konce února. Ve městech jsou přitom infekční častěji než v přírodě. Lymské boreliózy je letos už 916 případů – oproti loňsku trojnásobek. Experti radí nechat se očkovat proti encefalitidě, u boreliózy vakcína neexistuje. Klíčové je proto klíště odhalit co nejdřív a bezpečně ho odstranit.
VideoPropagace jádra se změní, řekl nástupce Drábové Kochánek

Propagace jaderné energetiky se změní a komunikace už nebude vázána na jednu osobu. V Interview ČT24 to uvedl nový ředitel Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Štěpán Kochánek. Zasadit se chce o to, aby udržel dosavadní dobrou globální pověst této instituce. Moderátor Jiří Václavek s Kochánkem hovořil také o odkazu jeho zesnulé předchůdkyně Dany Drábové, změně přístupu Evropské komise k jádru či dostavbě Dukovan.
Sociálním službám dle asociace chybí až dvě miliardy, resort pošle méně

Na provoz domovů pro seniory a dalších podobných zařízení chybí v rozpočtu až dvě miliardy korun. Sumu vyčíslila Asociace poskytovatelů sociálních služeb s tím, že bez doplnění peněz hrozí v krajním případě výpovědi pečovatelkám nebo krácení jejich odměn. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) slibuje, že teď do systému pošle miliardu a čtyři sta milionů.
VideoNávrh chce „povýšit“ odmítnutí testu na alkohol a drogy na trestný čin

Poslanec ANO Martin Kolovratník chce prosadit zpřísnění postihu řidičů, kteří se odmítnou podvolit testu na alkohol a další návykové látky. Chce, aby dotyční nebyli posuzovaní za přestupek, ale trestný čin. Podporu má i u řady dopravních expertů – policejní data totiž ukazují, že ročně odmítne „dýchnout“ až sedm tisíc řidičů. Za to jim nyní hrozí pokuta 25 až 75 tisíc korun, šest trestných bodů a zákaz řízení až na tři roky. Opilí nebo zdrogovaní řidiči zaviní ročně skoro pět tisíc nehod, vloni kvůli nim zemřelo sedmdesát lidí.
Advokátní komora podala kvůli bitcoinům kárnou žalobu na advokáta Titze

Česká advokátní komora (ČAK) podala kárnou žalobu na brněnského advokáta Kárima Titze v souvislosti s jeho působením v takzvané bitcoinové kauze. Titz zastupuje dříve odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského, který loni věnoval resortu spravedlnosti bitcoiny v miliardové hodnotě. Advokát dle ČAK neprovedl důslednou kontrolu původu bitcoinů, sdělila ČT mluvčí komory Iva Chaloupková. Po kritice za přijetí daru rezignoval tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS). Vyjádření Titze ČTK shání. Seznam Zprávy uvedly, že Titz začal převádět nemovitosti na svou ženu.
Platformy odmítají dopady stávky kurýrů, ti naopak hlásí problémy z menších měst

Páteční stávka kurýrů za lepší pracovní podmínky podle Woltu a foodory nemá vliv na doručování objednávek. Podle šéfa foodory Adama Kolesy se k rozvozu nepřipojilo méně než jedno procento kurýrů, připouští ale mírná zpoždění doručování. Fungování Woltu je podle mluvčího Tomáše Kubíka bez výkyvů. Stávky se účastní i kurýři pro Bolt Food. Podle organizátorů akce má ale akce výrazný dopad především v menších městech.
