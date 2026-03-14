UHN1JEDU nebo PIV0TEKA. Značek na přání výrazně přibylo

Obce loni vydaly rekordních téměř sedm tisíc registračních značek na přání. Podle dat ministerstva dopravy je to o tisíc více než v roce 2024. Za deset let, kdy řidiči mají možnost o značku na přání požádat, se jich do provozu dostalo zhruba 46 tisíc. Na silnicích tak jezdí vozidla například se značkou CHC1KAFE nebo MAMHLAD1.
Minulý rok obdržely obce s rozšířenou působností 11 695 žádostí o výrobu značky na přání, na auta se jich dostalo 6907. Od začátku letošního roku poslali řidiči přes dva tisíce žádostí a z nich už patnáct set značek používají. Celkem od ledna 2016 zaevidovaly obce přes 84 tisíc žádostí o registrační značku na přání, schválily více než polovinu, vyplývá z dat ministerstva dopravy.
„Největší zájem byl první dva měsíce od zavedení značek na přání, během kterých byla rozebrána nejatraktivnější znění. Přesto značky na přání stále přibývají,“ uvádí mluvčí ministerstva František Jemelka.
Některé značky odkazují na provoz na silnicích. Jeden z řidičů jezdí podle veřejné databáze od listopadu se značkou UHN1JEDU. „Velmi oblíbená je značka DEJP0Z0R, která je zabraná už od konce března 2016, ale žádostí obsahujících stejnou kombinaci evidujeme více,“ říká Jemelka. Další tematicky podobné značky jsou například 1UZLETIM, TYBRZD0 nebo NEB0URAM.
V datové kostce Registru silničních vozidel lze nalézt také nápisy vztahující se k penězům. Mezi takové patří značky jako 10KMINUS, BEZPEN3Z nebo N0MONEY. Originálním příkladem jsou i značky, které odkazují na barvu vozidla. Jeden majitel žlutého automobilu nechal vyrobit značku 007BANAN. Majitel světle zeleného auta zase před rokem a půl poslal žádost na výrobu značky IAMFI0NA.
Pravidla pro značky na přání
Registrační značky na přání jsou v případě automobilů dlouhé osm znaků, u motorek sedm a u mopedů pět. „Obecně platí, že na značku na přání je možné dát kombinaci čísel a velkých písmen s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W z důvodu snadné zaměnitelnosti těchto písmen. Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen,“ vysvětluje Jemelka.
Kromě správného formátu se kontroluje i význam. „Na značku na přání také nebude možné dát slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel, speciální znaky nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. Konečné posouzení a schválení textu značky na přání bude na rozhodnutí příslušného úřadu,“ upozorňuje Jemelka.
Ne vždy se ale podle mluvčího pravidla striktně dodržují. „V provozu je několik registračních značek na přání s kontroverzním obsahem,“ připouští Jemelka.
Za jednu tabulku majitel zaplatí pět tisíc korun, takže přední i zadní značka vyjde celkem na deset tisíc korun. Od zavedení se cena nezvýšila a ministerstvo podle mluvčího nyní neplánuje její růst.