Více služeb on-line i dražší dálniční známky. Řidiče letos čeká řada novinek

Se začátkem nového roku přichází i změny, které se týkají řidičů. Podle ministerstva dopravy by měly přinést mimo jiné méně byrokracie, více služeb on-line či jasnější pravidla. Lidé ale musí počítat také s vyššími cenami dálničních známek. Více než půl milionu řidičů si v letošním roce bude muset vyměnit svůj řidičský průkaz.
Řada novinek, které platí od letošního roku, se týká právě řidičských průkazů. Jednou z nich je možnost řídit ihned po udělení řidičského oprávnění. Co to znamená v praxi? Lidé už po úspěšném absolvování autoškoly nemusí čekat na fyzický průkaz. Po zažádání o udělení řidičského oprávnění a po zapsání do registru řidičů mohou usednout za volant ihned.
O zápisu do registru musí být šofér informován, u elektronicky podané žádosti skrze Portál dopravy prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy. Následně bude moci třicet dní řídit bez fyzického průkazu. Tato novinka by se podle resortu dopravy mohla ročně týkat až 120 tisíc prvořidičů.
S tím souvisí i další změna, která platí od začátku letošního roku. Lidé mohou nově on-line podávat žádost o udělení prvního řidičského oprávnění či jeho rozšíření. Dosud tuto možnosti měli jen ti, jimž končila platnost stávajícího průkazu, či ti, kteří jej ztratili nebo jim byl odcizen.
„Elektronicky bude moci žádost podat pouze osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, zdravotní posudek jí byl vydán digitálně a zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel absolvovala po 1. 1. 2026. Pokud bude tímto způsobem řešit rozšíření řidičského oprávnění, musí být zároveň držitelem řidičského průkazu vydaného Českou republikou,“ vysvětlilo ministerstvo dopravy.
On-line žádost o řidičský průkaz se podává skrze Portál dopravy, do něhož se lidé mohou přihlásit pomocí prostředků Identity občana (například bankovní identity či Mobilního klíče eGovernmentu). Návod, jak si elektronickou identitu zřídit a získat do Portálu dopravy přístup, lze nalézt například zde.
Půl milionu řidičů čeká výměna průkazu
Prostřednictvím Portálu dopravy mohou nadále o nové řidičské průkazy žádat i ti, kterým vyprší platnost dokladu. V letošním roce se to týká téměř 563 tisíc řidičů. Ti mohou o výměnu požádat nejdříve tři měsíce před skončením platnosti.
Pokud lidé nechtějí žádat elektronicky, mohou osobně. Výměnu provádějí všechny úřady s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého bydliště žadatele. Už od 1. července také existuje možnost nechat si řidičský průkaz doručit do výdejních boxů a dalších výdejních míst.
Nejvíc práce budou mít úřady ve Středočeském kraji, kde skončí platnost dokladů skoro 82 tisícům motoristům. Následuje Jihomoravský kraj s více než 61 tisíci končícími doklady, dále Moravskoslezský kraj a Praha. Nejvíce výměn se bude týkat řidičů nad 61 let, kteří budou tvořit až třetinu žadatelů.
Nové možnosti pro sedmnáctileté řidiče
S Portálem dopravy souvisí i další novinka. Využít ho totiž nově mohou i sedmnáctiletí žadatelé o řidičské oprávnění skupiny B, kteří budou zároveň moci požádat o zápis mentora, a to až do dosažení věku osmnácti let. Žadatel si může zaspat až čtyři mentory, které s využitím Portálu přímo osloví, získá jejich souhlasy spolu se souhlasem zákonného zástupce a podá žádost o zápis. Učinit tak může společně s žádostí o udělení řidičského oprávnění i samostatně. Zápis mentora půjde elektronicky také zrušit.
Mentoři začínajících řidičů musí splňovat několik podmínek. Musí mít řidičský průkaz nepřetržitě alespoň pět let s tím, že jej získali před více než deseti lety, a v bodovém hodnocení nesmí mít zapsán žádný bod. Podle dat ministerstva dopravy má každý sedmnáctiletý řidič zapsané průměrně dva mentory.
Podíl sedmnáctiletých mezi řidiči podle resortu roste. Od začátku loňského roku do konce října získalo ve věku sedmnácti let řidičské oprávnění 25 828 řidičů, což je 25,7 procenta nových řidičů. Možnost získat řidičské oprávnění pro osobní auto v sedmnácti letech místo původních osmnácti let platí od 1. ledna 2024. Do dosažení plnoletosti ovšem mohou začínající řidiči usednout za volant pouze pod dohledem zmíněného mentora.
Digitální plné moci pro nakládání s konkrétními vozidly
Portál dopravy od letošního roku také rozšiřuje možnost využití digitálních plných mocí o možnost udělit oprávnění pro nakládání s konkrétními vozidly. Už dosud mohli lidé i firmy využívat digitální plnou moc třeba pro nahlížení do bodového konta řidiče, vyzvednutí registrační značky či správu vozového parku.
„Digitální plné moci lze využít jak přímo v Portálu, tak osobně na úřadě, kde si úředník může po prokázání totožnosti zástupce ověřit v registru zastoupení, zda digitální plná moc existuje a je platná,“ přiblížilo ministerstvo dopravy, které rovněž zdůraznilo, že digitální plné moci lze udělit jak na dobu neurčitou, tak na vymezený časový úsek. Měnit lze také jejich platnost, ukončit je či je postoupit dalším osobám.
Změny u povinných zdravotních prohlídek
Další změnou, kterou přinesl začátek nového roku, je zvýšení věkové hranice pro povinné pravidelné lékařské prohlídky u řidičů. Dosud musel na povinnou prohlídku každý šofér, který se přiblížil pětašedesátým narozeninám. Lékařské potvrzení o způsobilosti řídit vozidlo totiž musel dostat nejpozději v jejich den.
Nově se tato hranice posunula na sedmdesát let. Řidiči, kteří dosáhnou tohoto věku pak musí prohlídku pravidelně každé dva roky opakovat, upozornily Seznam Zprávy. Posun zdůvodnilo ministerstvo zdravotnictví tím, že v současnosti jsou starší lidé často zdravější a aktivnější než předchozí generace.
Další změnou je digitalizace zdravotních posudků. Řidiči, kteří povinnou prohlídku absolvují od letošního roku u lékaře, který záznam zapíše do databáze, nebudou muset mít posudek fyzicky u sebe. Záznam totiž bude dostupný on-line v registru řidičů.
Nutno ovšem zdůraznit, že toto pravidlo se týká pouze prohlídek uskutečněných od 1. ledna 2026. Ti, kdo prohlídky absolvovali například na konci loňského roku, budou muset mít posudek i nadále u sebe. Zpětný zápis do systému totiž lékaři provádět nebudou.
Vyšší ceny dálničních známek
Řidiči se musí připravit také na to, že v letošním roce zaplatí více za dálniční známky. Standardní celoroční známka od ledna zdražila o 130 korun na 2570. Zvýšily se ale i ceny na kratší období. Měsíční platba se pro auta se spalovacím motorem zvýšila o dvacet korun na 480, desetidenní známka zdražila o deset korun na tři sta a jednodenní o dvacetikorunu na 230.
Auta na stlačený a zkapalněný zemní plyn a biometan mají poplatky za užívání dálnice zhruba poloviční. Celoroční známka pro tato auta zdražila o šedesát korun, od ledna za ni majitelé aut zaplatí 1280. Cena známek na kratší dobu se zvýšila o deset korun na 240 korun za měsíční, 150 korun za deset dní a 110 korun za jeden den.
Majitelé plug-in hybridů, tedy dobíjitelných vozů s elektrickým i spalovacím motorem, mají cenu zhruba čtvrtinovou. Za roční známku zaplatí o třicet korun více, tedy 640. Měsíční se zdražila o desetikorunu na 120. Za desetidenní a jednodenní známku majitelé plug-in hybridů zaplatí stejnou částku jako loni, tedy sedmdesát a padesát korun.
Nadále jezdí po českých dálnicích zdarma plně elektrická vozidla a auta na vodík. Bližší informace jsou na webu edalnice.cz.
Cena dálniční známky se od začátku loňského roku upravuje podle dvou zákonem daných kritérií. „Od 1. ledna 2025 se cena dálniční známky určuje na základě růstu spotřebitelských cen (inflace) k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě k témuž datu. Obě hodnoty se sečtou a výsledné procento se aplikuje na cenu roční známky z předchozího roku. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů. Od ceny roční dálniční známky se pak odvozuje cena známek měsíčních, desetidenních i jednodenních,“ přiblížil resort dopravy.
Dálniční poplatky v Česku byly zavedeny od ledna 1995, nalepovací kupony nahradily od roku 2021 elektronické dálniční známky. Peníze vybrané za dálniční známky stát využívá na výstavbu a údržbu dálnic.
Auta nad tři a půl tuny platí na dálnicích i některých silnicích první třídy mýtné podle ujetých kilometrů. Už na konci července loňského roku rozhodla tehdejší vláda o zvýšení sazby mýtných poplatků od nového roku pro nákladní auta o jeden a půl procenta. K nejvyššímu procentuálnímu nárůstu dochází na zpoplatněných úsecích silnic první třídy, a to kvůli dorovnání výše poplatku za emise CO2 na úroveň dálnic. Sazby pro autobusy zůstávají na dálnicích beze změn. Naposledy mýtné v Česku zdražilo se začátkem loňského roku.
ŘSD plánuje otevřít necelých čtyřicet kilometrů nových dálnic
Právě nové úseky dálnic jsou další novinkou, která řidiče v novém roce čeká. Konkrétně jich v letošním roce plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřít 39,2 kilometru. Většinu z nich ovšem až ve čtvrtém kvartálu.
Nejvíce kilometrů má být zprovozněno na D35, a to 13,2. Konkrétně úseky mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem včetně tunelu Homole a úsek Sadová–Plotiště. Na D3 zprovozní ŘSD také úsek Kaplice nádraží – Nažidla.
Na dálnici D49 ŘSD otevře 7,5 kilometru druhé části úseku mezi Hulínem a Fryštákem. Dálnici D6 prodlouží část úseku Petrohrad–Lubenec. Dále ŘSD plánuje otevřít úsek D48 u Palačova a také tři kilometry z úseku D11 od Trutnova ke státní hranici, konkrétně část u polských hranic.
V loňském roce se dálniční síť rozrostla o 66,7 kilometru. Podle webu Ceskedalnice.cz měřila ke 31.12. 2025 1556 kilometrů. Délka v současnosti plánované sítě je zhruba dva tisíce kilometrů.
Provoz automatizovaných vozidel
Od 1. ledna letošního roku dochází také k zakotvení úpravy provozu automatizovaných vozidel. „Konkrétně jde o takzvaný stupeň 3 automatizace, kdy řidič nemusí sledovat provoz, vozidlo řídí samo a řidič přebírá řízení zpět na vyzvání systému. Na českých silnicích tím bude umožněno využívat funkci automatizovaných vozidel, například ‚dálničního autopilota‘. Změny se týkají definice řidiče, jeho odpovědností, převzetí řízení, umožnění například policii ověřit, zda byl v daný moment systém aktivovaný, a změny v registru vozidel,“ vysvětlilo ministerstvo dopravy.
Změny v legislativě se konkrétně týkají například vyloučení odpovědnosti řidiče i provozovatele v momentě, kdy vozidlo řídí samo a na řidiče se nevztahují pravidla provozu na pozemních komunikacích ani jiné povinnosti týkající se řízení vozu. „Řidič ani provozovatel nejsou odpovědní za přestupky, kterých by se případně vozidlo dopustilo v autonomním režimu; to je v takových situacích na výrobci,“ upřesnil resort dopravy.
Šofér má naopak povinnost převzít řízení v momentě, kdy ho k tomu automobil vyzve, na což musí být připravený. Kromě toho také musí umožnit policii ověřit, zda auto řídilo samo. Tutéž povinnost mají i výrobci, kteří policii a správním orgánům musí poskytnout údaje o tom, zda vozidlo řídilo samo. Informace, že se jedná o automatizované auto budě nově vedená také v rámci registru silničních vozidel.
Vyšší poplatky za nepojištěná vozidla
Kromě cen dálničních známek a mýtného v novém roce zdražily také poplatky za nepojištěná vozidla, a to až o třicet procent. Povinné ručení musí mít každý dopravní prostředek, kterému byla přidělena registrační značka nebo technický průkaz. A to i v případě, že se s nimi nejezdí, a stojí například na zahradě.
Ve chvíli, kdy je vozidlo nepojízdné, musí ho provozovatel nechat administrativně vyřadit z provozu. Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta.
