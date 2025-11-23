Počet autonehod seniorů roste, ti zároveň tvoří nejvíce jejich obětí


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Počet autonehod seniorů roste, ti zároveň tvoří nejvíce jejich obětí
Zdroj: ČT24

Přibývá nehod seniorů, zranitelní jsou hlavně v pozici chodců a cyklistů. Některé srážky přitom sami zaviní kvůli nepozornosti a zdravotním komplikacím. Senioři chybují také v pozici řidičů, nejčastěji nedáním přednost v jízdě, ale i zmatečným chováním.

Provozovatel autoškoly Bohumil Oslík, vlastník řidičského průkazu od roku 1965, vysoký počet seniorů v nehodách přičítá i tlaku současné doby. Ta je podle něj uspěchaná a nervózní, na což doplácejí zejména dříve narození.

Senioři ale zároveň tvoří více než čtvrtinu všech obětí na silnicích. Jen letos ke konci října jich zemřelo na tuzemských silnicích už 96. Za celý rok 2024 jich bylo 120, z toho 68 řidičů aut, 17 cyklistů a 35 chodců. Právě u lidí starších 74 let se riziko úmrtí při dopravní nehodě zvyšuje, oproti průměru až 16krát. Snížit ho podle expertů mohou bezpečnostní opatření na silnicích i důsledné lékařské kontroly starších řidičů.

Počet autonehod seniorů roste, ti zároveň tvoří nejvíce jejich obětí

Přibývá nehod seniorů, zranitelní jsou hlavně v pozici chodců a cyklistů. Některé srážky přitom sami zaviní kvůli nepozornosti a zdravotním komplikacím. Senioři chybují také v pozici řidičů, nejčastěji nedáním přednost v jízdě, ale i zmatečným chováním.
