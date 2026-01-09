Policie obvinila exposlance Wolfa, za útěk mu hrozí další dva roky za mřížemi

Ostravští kriminalisté obvinili bývalého poslance Petra Wolfa (tehdy ČSSD), který se od roku 2013 ukrýval před nástupem do vězení. Vyšetřovatelé ho viní z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. České televizi to sdělila mluvčí policie Soňa Štětínská. V případě odsouzení za nynější obvinění se mu trest může prodloužit až o dva roky.
Wolfa poslal soud v roce 2012 na šest let do vězení a uložil mu pokutu pět milionů korun za dotační podvod. Exposlanec ale do vězení nenastoupil a uprchl do zahraničí. Podařilo se ho vypátrat v Paraguayi, loni byl vydán do Česka.
„Ostravští kriminalisté muže koncem minulého roku obvinili, a to z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ uvedla Štětínská.
Petr Wolf se nástupu do vězení vyhýbal od roku 2013. Rok předtím byl odsouzen za dotační podvod k šestiletému vězení a pokutě pět milionů korun. Soud tehdy potrestal také jeho manželku, a to tříletou podmínkou a pokutou milion korun. Exposlanec od začátku tvrdí, že proces je vykonstruovaný a zpolitizovaný. Pokutu během doby na útěku ale zaplatil.
Wolfa, který byl v letech 2006 až 2010 poslancem, zadrželi paraguayští policisté a příslušníci speciálních jednotek ve spolupráci s Interpolem předloni v září. Při operaci zajistili i jeho vůz. Podle dřívějších informací ale policie věděla o Wolfově pobytu v Paraguayi už od roku 2016, kdy ministerstvo spravedlnosti požádalo o jeho vydání.
„Vzhledem k tomu, že s touto latinskoamerickou zemí nemáme vydávání uprchlíků smluvně upraveno, bylo vydání složitější, ale kolegům z ministerstva spravedlnosti i zahraničí se společné úsilí vyplatilo a vedlo ke zdárnému konci,“ uvedl dříve mluvčí policejního prezidia David Schön.
S manželkou si přišli na jedenáct milionů korun
V roce 2012 uznal ostravský soud Wolfa vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od kterého dostal dotace na základě nepřesných a lživých informací. Wolf účtoval ministerstvu prostřednictvím své firmy UT 2002 za vědecké studie, které ale byly často doslovně zkopírovány z internetu.
V letech 2005 až 2007 takto čerpal spolu s manželkou jedenáct milionů korun. Peníze ale utrácel za dovolené a soukromé zahraniční cesty.
Přes čtvrt milionu za veřejné zakázky dostala také Dagmar Koniariková, která byla daňovou poradkyní Wolfových, nikoliv odbornicí na životní prostředí, a žádnou vědeckou studii nikdy nesepsala. Podobným způsobem firmě posloužil další známý, ostravský podnikatel Tomáš Foniok. Společnost UT 2002 na něj a jeho firmu odčerpala více než 900 tisíc korun. Opět za studie, které byly mnohdy doslovně okopírované z internetu.