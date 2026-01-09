Policie obvinila exposlance Wolfa, za útěk mu hrozí další dva roky za mřížemi


před 40 mminutami|Zdroj: ČT24

Ostravští kriminalisté obvinili bývalého poslance Petra Wolfa (tehdy ČSSD), který se od roku 2013 ukrýval před nástupem do vězení. Vyšetřovatelé ho viní z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. České televizi to sdělila mluvčí policie Soňa Štětínská. V případě odsouzení za nynější obvinění se mu trest může prodloužit až o dva roky.

Wolfa poslal soud v roce 2012 na šest let do vězení a uložil mu pokutu pět milionů korun za dotační podvod. Exposlanec ale do vězení nenastoupil a uprchl do zahraničí. Podařilo se ho vypátrat v Paraguayi, loni byl vydán do Česka.

„Ostravští kriminalisté muže koncem minulého roku obvinili, a to z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ uvedla Štětínská.

Petr Wolf se nástupu do vězení vyhýbal od roku 2013. Rok předtím byl odsouzen za dotační podvod k šestiletému vězení a pokutě pět milionů korun. Soud tehdy potrestal také jeho manželku, a to tříletou podmínkou a pokutou milion korun. Exposlanec od začátku tvrdí, že proces je vykonstruovaný a zpolitizovaný. Pokutu během doby na útěku ale zaplatil.

Uprchlý exposlanec Wolf je zpět v Česku
Petr Wolf na snímku z roku 2012

Wolfa, který byl v letech 2006 až 2010 poslancem, zadrželi paraguayští policisté a příslušníci speciálních jednotek ve spolupráci s Interpolem předloni v září. Při operaci zajistili i jeho vůz. Podle dřívějších informací ale policie věděla o Wolfově pobytu v Paraguayi už od roku 2016, kdy ministerstvo spravedlnosti požádalo o jeho vydání.

„Vzhledem k tomu, že s touto latinskoamerickou zemí nemáme vydávání uprchlíků smluvně upraveno, bylo vydání složitější, ale kolegům z ministerstva spravedlnosti i zahraničí se společné úsilí vyplatilo a vedlo ke zdárnému konci,“ uvedl dříve mluvčí policejního prezidia David Schön.

Paraguayský soud zamítl žádost o propuštění českého exposlance Wolfa
Bývalý poslanec Petr Wolf

S manželkou si přišli na jedenáct milionů korun

V roce 2012 uznal ostravský soud Wolfa vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od kterého dostal dotace na základě nepřesných a lživých informací. Wolf účtoval ministerstvu prostřednictvím své firmy UT 2002 za vědecké studie, které ale byly často doslovně zkopírovány z internetu.

V letech 2005 až 2007 takto čerpal spolu s manželkou jedenáct milionů korun. Peníze ale utrácel za dovolené a soukromé zahraniční cesty.

Přes čtvrt milionu za veřejné zakázky dostala také Dagmar Koniariková, která byla daňovou poradkyní Wolfových, nikoliv odbornicí na životní prostředí, a žádnou vědeckou studii nikdy nesepsala. Podobným způsobem firmě posloužil další známý, ostravský podnikatel Tomáš Foniok. Společnost UT 2002 na něj a jeho firmu odčerpala více než 900 tisíc korun. Opět za studie, které byly mnohdy doslovně okopírované z internetu.

Policie obvinila exposlance Wolfa, za útěk mu hrozí další dva roky za mřížemi

