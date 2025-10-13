Uprchlý exposlanec Petr Wolf je na cestě z Paraguaye do Prahy, uvedl server iDnes.cz. Uprchlého bývalého poslance sociální demokracie, po kterém policie pátrala přes dvanáct let, zadržely paraguayské úřady loni v září. Wolf byl v minulosti odsouzený za dotační podvody k šestiletému vězení a peněžitému trestu pět milionů korun.
Uprchlý exposlanec Wolf se vrací do Česka
Wolfa zadrželi příslušníci tamní policie a speciálních jednotek ve spolupráci s Interpolem loni v září v Paraguayi. Při operaci zajistili i jeho vůz značky Toyota. Pátrání po uprchlém exposlanci zahájila policie v lednu 2013, protože nenastoupil do vězení a nebylo možné jej nalézt. V roce 2019 pak zveřejnila informaci, že ho vypátrala v Paraguayi. Podle dřívějších informací ale policie věděla o Wolfově pobytu v zemi už od roku 2016, kdy ministerstvo spravedlnosti požádalo o jeho vydání.
Exposlanec byl na základě mezinárodního zatykače zadržen až loni v září po více než dvanáctiletém pátrání. Od té doby tamní soudy posuzovaly jeho vydání do České republiky. Ta sice nemá s Paraguayí uzavřenou smlouvu o vydávání, i přes to lze o vydání žádat na základě ujištění o vzájemnosti.
S manželkou si přišli na 11 milionů korun
V roce 2012 uznal ostravský soud Wolfa vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od kterého dostal dotace na základě nepřesných a lživých informací. Wolf účtoval ministerstvu prostřednictvím své firmy „UT 2002“ za vědecké studie, které ale byly často doslovně zkopírovány z internetu.
V letech 2005 až 2007 takto čerpal spolu s manželkou 11 milionů korun. Peníze ale utrácel za dovolené a soukromé zahraniční cesty. Wolfa soud poslal na šest let do vězení a uložil mu pětimilionový peněžitý trest, jeho manželka od soudu odešla s tříletou podmínkou a peněžitým trestem milion korun.
Přes čtvrt milionu za veřejné zakázky dostala také Dagmar Koniariková, která byla daňovou poradkyní Wolfových, nikoliv odbornicí na životní prostředí, a žádnou vědeckou studii nikdy nesepsala. Podobným způsobem firmě posloužil další známý, ostravský podnikatel Tomáš Foniok. Společnost UT 2002 na něj a jeho firmu odčerpala více než 900 tisíc korun. Opět za studie, které byly mnohdy doslovně okopírované z internetu.
– Narozen 11. června 1960
– 2024: zadržen v Paraguayi
– 2019: v lednu vypátrán v Paraguayi
– 2013: policejní pátrání, mezinárodní zatykač
– 2012: v prosinci měl nastoupit do vězení
– 2012: odsouzen za dotační podvod
– 2006–2010: poslanec
– 2002–2008: člen ČSSD
Údajné vydírání i naléhání na novináře
Wolf, který se stal poslancem v roce 2006 za ČSSD, ze strany vystoupil v červnu 2008. Několik dní poté prohlásil, že ho tehdejší předseda sociální demokracie Jiří Paroubek vydíral při prezidentských volbách a hrozil mu, že zveřejní informace o nesrovnalostech při čerpání dotace ve firmě, kde Wolf působil. Žádné důkazy o údajném vydírání však nepředložil.
V roce 2009 vyšlo najevo, že se přítel tehdejšího premiéra Topolánka Marek Dalík snažil premiérovým jménem přesvědčit reportéra České televize, aby stáhl reportáž o Wolfově policejním vyšetřování. Reportér si ale schůzku nahrál a na nestandardní postup upozornil.
K trestnímu stíhání vydali poslanci Petra Wolfa v listopadu 2009. Pro tehdy hlasovalo 67 ze 124 poslanců, proti jich bylo 43.