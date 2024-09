V Paraguayi zadrželi hledaného Čecha, dle médií exposlance Wolfa

V Paraguayi byl zatčen čtyřiašedesátiletý muž z Ostravy, po kterém česká policie přes deset let pátrala. Policie to uvedla na síti X. Podle serveru iDNES.cz a paraguayského elektronického deníku Hoy je jím uprchlý někdejší poslanec sociální demokracie Petr Wolf, který byl odsouzený za dotační podvod k šestiletému pobytu ve vězení.

Pátrání po Wolfovi policie vyhlásila v lednu 2013. V roce 2019 pak zveřejnila, že ho vypátrala v Paraguayi, se kterou ale nemá Česko příslušnou smlouvu o spolupráci. Nyní policie uvedla, že hledaný byl zadržen na základě cíleného pátrání a intenzivní mezinárodní policejní spolupráce prostřednictvím Interpolu a za výrazného přispění policistů z Paraguaye, Argentiny a několika útvarů.

Splátky na útěku

Wolf byl poslancem v letech 2006 až 2010. Zvolen byl za sociální demokracii, později však stranu opustil. V roce 2012 ho ostravský soud uznal vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od kterého dostal dotace na základě nepřesných a lživých informací.

Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal jedenáct milionů korun. Část peněz použil na hrazení vlastních nákladů, projekty navíc byly zkopírovány z internetu. Wolfovi za to soud uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci mu trest zpřísnil na šest let a udělil pokutu pět milionů korun.