Podnikatel postavil v oboře Radějov sruby. Dodatečně se stavby snaží zlegalizovat

Na nové dřevěné sruby v radějovské oboře upozornil místní rodák, bývalý strážce přírody a dnes koordinátor Hnutí DUHA Bílé Karpaty Pavel Dekař. „Je to určeno k rekreaci, k turistickému ruchu, který v této zóně CHKO, nacházíme se na hranici první zóny CHKO, nemá co dělat. Je to nelegální stavba,“ vysvětlil

Majitel obory Leoš Novotný požádal o dodatečné povolení. Stanoviska zaslala Správa CHKO i obec Radějov. „Rozhodli jsme se vydat kladné stanovisko. Ale abych to upřesnila, my jsme se vyjadřovali k zařízení pro lesní a myslivecké hospodářství. Vůbec nebyly zmíněny nějaké sruby nebo pozorovny. V projektové dokumentaci bylo uvedeno, že se jedná o sklad pro zvěř na její krmivo,“ řekla starostka Radějova Marie Liferenková (nestr.).

Majitel obory se vyjadřovat nechce

Česká televize požádala o rozhovor i Leoše Novotného. Na e-mail neodpověděl, telefon nebral a nikdo neotvíral ani bránu u jeho rezidence.

Žádostí o dodatečné povolení stavby se zabýval jako první stavební úřad ve Strážnici. „O probíhajících správních řízeních neposkytujeme žádné informace,“ uvedla v e-mailu pro Českou televizi vedoucí stavebního úřadu Městského úřadu Strážnice Helena Novotná.

Web slibuje nezapomenutelný zážitek ve srubu

„Nedovolil dodatečné povolení, vyjádřil se, že to jsou černé stavby a nařídil odstranění,“ poznamenala starostka Radějova.

„Evidujeme odvolání, které kolegové dostali, zatím na něm pracujeme. V tuto chvíli nemůžeme odhadnout, kdy odvolací rozhodnutí vydáme,“ řekla mluvčí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Martina Žídková.

Proces se týká pětice srubů. I podle webu slibujícího nezapomenutelný zážitek je ale zřejmé, že jich na šestnácti stech hektarech obory stojí minimálně sedm.