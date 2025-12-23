Kdy a kde bude na Štědrý den sněžit? Podívejte se na přehlednou mapu


před 5 mminutami|Zdroj: ČT24

Na některých místech Česka by mohlo na Vánoce sněžit. Nebude jich mnoho, sněhu bude spíše málo, ale naděje na bílou pokrývku existuje.

Zasněžená krajina i ulice měst a vesnic a teploty lehce pod nulou, taková je asi představa většiny lidí o ideální podobě Vánoc, především pak samotného Štědrého večera. Bílé Vánoce jsou nejen v Česku a ve střední Evropě, ale třeba i v řadě klimaticky podobných regionech Severní Ameriky v posledních dekádách stále vzácnější. A jinak tomu obecně nebude ani letos.

Ani letos se totiž významnější sněhové pokrývky v Česku na většině území nedočkáme. Existují ale místa, kde šance existuje. Podívejte se na mapu, která přehledně ukazuje, kdy a kde bude podle modelu Aladin v Česku sněžit a pršet:

Je sice pravda, že právě na Štědrý den začne do střední Evropy od severovýchodu pronikat studenější vzduch a objeví se i sněžení, vyjma hor na severu a severovýchodě Česka a zejména Šumavy a Novohradských hor ale počítejme většinou maximálně s popraškem. Právě hory na jihu a jihozápadě Čech mají největší šanci na významnější sněhovou nadílku – díky návětrnému efektu (při severovýchodním větru) by tam mohlo místy napadnout pět až deset centimetrů sněhu.

A pár centimetrů sněhu by mohlo ležet i v okolí hor, mimo jiné v Českých Budějovicích. Na většině území ale během štědrodenního odpoledne a večera už srážky ustanou a oblaka se – hlavně v severní polovině území – budou protrhávat. Teploty vyšplhají na minus dva až plus dva stupně Celsia, ale díky čerstvému severovýchodnímu větru bude pocitově podstatně chladněji – zejména v Moravské bráně i kolem minus deseti stupňů.

V noci na Boží hod počítejme na celém území s mrazem – při slabším větru až desetistupňovým, jinde klesnou minima na hodnoty kolem minus pěti stupňů. Další dva sváteční dny budou většinou ve znamení malé oblačnosti, po dlouhé době se tak často i mimo hory dočkáme jasného nebe.

Bude ale chladno. Ve čtvrtek naměříme minus čtyři až plus jeden stupeň a na Štěpána pak minus dva až plus tři stupně Celsia. Ochladí se taky na horách, nejvíc začátkem svátků, naopak později se tam díky tvořící se inverzi začne opět mírně oteplovat.

Evropa bez sněhu

Sníh na začátku Vánoc bude – kromě hor – chybět na většině míst střední Evropy, ale i v Pobaltí včetně jižního Švédska a Finska. Mimochodem, právě severní Evropu čekají nadprůměrně teplé svátky, a to díky vlivu tlakové výše, jejíž střed se bude udržovat nad Severním mořem.

Po jejím severním okraji bude proudit teplý vzduch z Atlantiku na sever kontinentu, kde tak teploty budou často sedm až dvanáct stupňů, výjimečně i nadprůměrnější. Například v Helsinkách naměří na první a druhý svátek vánoční maxima kolem šesti stupňů. Teplo bude taky na Islandu a ostrovech severně od Skandinávie a třeba na Špicberkách bude hlavně začátek Vánoc s teplotami lehce nad nulou.

Lyžování na ledovci se stane vzpomínkou. V Alpách jich mohou zbýt tři procenta
Ilustrační foto

Naopak po jižním okraji zmíněné výše pronikne chladný vzduch z východní až severovýchodní Evropy nejen k nám do centrálních, ale i do západních a jihozápadních částí kontinentu, kde tak hlavně druhá část Vánoc bude podobně teplá, jako v jižním Finsku.

Navíc se nad západním Středomořím vytvoří tlaková níže, která bude v těchto regionech přinášet deštivé počasí s velkou oblačností. Nejvydatněji by mělo pršet v oblasti mezi Marseille a Barcelonou – na návětří tamních kopcovitých oblastí může do konce svátků spadnout i přes dvě stě milimetrů srážek, a hrozí tak povodně.

V horských oblastech pak může bude vydatně sněžit, a to se týká taky jižních Alp. Na Balkáně se ochladí během svátečních dnů, zejména v horských oblastech tam do pátku napadne 15 až 30 centimetrů sněhu. Teploty i přes ochlazení ale moc nízké nebudou, maxima tak v nížinách většinou lehce přesáhnou nulu, a to i ve vnitrozemských oblastech.

Výběr redakce

Tři západoukrajinské oblasti jsou po masivním ruském náletu téměř zcela bez proudu

Tři západoukrajinské oblasti jsou po masivním ruském náletu téměř zcela bez proudu

08:24Aktualizovánopřed 2 mminutami
Kdy a kde bude na Štědrý den sněžit? Podívejte se na přehlednou mapu

Kdy a kde bude na Štědrý den sněžit? Podívejte se na přehlednou mapu

před 5 mminutami
Svěřenský fond RSVP Trust, kam Babiš vloží Agrofert, je ve sbírce listin

Svěřenský fond RSVP Trust, kam Babiš vloží Agrofert, je ve sbírce listin

před 1 hhodinou
Anděl Páně už dvacet let baví miliony „nenapravitelných hříšníků“

Anděl Páně už dvacet let baví miliony „nenapravitelných hříšníků“

před 2 hhodinami
Izrael chce další osady na Západním břehu. Maří tak variantu dvoustátního řešení

Izrael chce další osady na Západním břehu. Maří tak variantu dvoustátního řešení

před 5 hhodinami
Pád letounu mexického námořnictva v Texasu nepřežilo pět lidí

Pád letounu mexického námořnictva v Texasu nepřežilo pět lidí

před 7 hhodinami
Policie v Srbsku obklíčila slovenské demonstranty při návštěvě Pellegriniho

Policie v Srbsku obklíčila slovenské demonstranty při návštěvě Pellegriniho

před 8 hhodinami
Trump hájí snahy o Grónsko americkou „národní bezpečností“

Trump hájí snahy o Grónsko americkou „národní bezpečností“

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Kdy a kde bude na Štědrý den sněžit? Podívejte se na přehlednou mapu

Na některých místech Česka by mohlo na Vánoce sněžit. Nebude jich mnoho, sněhu bude spíše málo, ale naděje na bílou pokrývku existuje.
před 5 mminutami

Tři pokusy o start, tři selhání. Asijská kosmonautika prožila špatnou noc

Tři asijské kosmické velmoci – Japonsko, Čína a Jižní Korea – se pokusily během jednoho dne poslat do vesmíru své rakety. Všechny selhaly.
před 15 mminutami

To nejlepší z Hyde Parku Civilizace

Vědecká redakce přináší dárek svým divákům a čtenářům. Stáhněte si k přečtení to nejlepší z pořadu Hyde Park Civilizace do svých čteček.
před 2 hhodinami

Škrkavky, hlístice, lamblie. Římští vojáci byli plní parazitů

O výkonech římských legionářů už od starověku kolovaly doslova legendy. Se čtyřiceti kilogramy výstroje dokázali bez problémů urazit při zrychleném pochodu až čtyřicet kilometrů denně – a pak ještě rozdrtit protivníka. Nová archeologická data ukazují, že to zvládli, i když je trápila spousta chorob.
před 21 hhodinami

Japonští vědci zkoumají ledovce, které odolávají změně klimatu

Místo aby ledovce v Tádžikistánu tály, mírně zvětšují svůj objem. Jde o světovou raritu. Jestli je to způsobeno například vlastnostmi ledu, nebo specifickými lokálními podmínkami, vědci zatím nevědí, ale snaží se to zjistit.
před 23 hhodinami

V Ugandě ochránci zvířat učí šimpanze, jak žít v blízkosti lidí

Šimpanzi v Ugandě musí žít ve stále větší blízkosti lidí. Tento přechod ale nezvládají bez pomoci lidí, kteří se snaží zvířata adaptovat.
včera v 09:57

Španělské úřady prověřují, zda africký mor prasat neunikl z tamní laboratoře

Španělská policie od čtvrtka prověřuje laboratoř v Katalánsku. Cílem vyšetřování je objasnit, jestli za vznikem ohnisek afrického moru prasat, který v regionu zabil přinejmenším 26 divočáků, nestojí právě toto pracoviště nebo jiná z pěti laboratoří v této oblasti, které s virem pracují.
19. 12. 2025

Lyžování na ledovci se stane vzpomínkou. V Alpách jich mohou zbýt tři procenta

Horské ledovce hrají mimořádně důležitou roli. Ovlivňují lokální i globální klimatické systémy, zásobují řeky vodou, formují krajinu a mají i kulturní a estetický význam pro místní komunity. V neposlední řadě je důležitý také jejich turistický potenciál. Nová vědecká studie však ukazuje, že jejich zánik se zrychluje a většina z nich zmizí už během tohoto století.
19. 12. 2025
Načítání...