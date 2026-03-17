Čeští vědci popsali nový druh rypoše. Je to specialista na přežití


Zdroj: ČT24, Communications Biology, ČTK

Čeští vědci popsali nový druh rypoše, drobného afrického hlodavce, který se vyznačuje dlouhověkostí a dobře snáší nedostatek kyslíku. Studii, na které se podíleli odborníci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, publikoval časopis Communications Biology.

Vědci zkoumali rypoše lysého, jehož latinský název zní Heterocephalus glaber. Zjistili, že tento druh savce žijící podobně kolektivním způsobem jako hmyz má několik oddělených linií. Některé se od sebe liší poměrně hodně. A tu vůbec nejodlišnější označili za samostatný druh. Dostal název Heterocephalus phillipsi.

Nový druh se liší od ostatních linií například morfologií zubů. Žije také v jiném, náročnějším prostředí. Oblast Afrického rohu, tedy jihovýchodní Etiopie, Somálska a regionu Somaliland, se vyznačuje vyššími teplotami a nižšími srážkovými úhrny.

Rypoš lysý

Pozoruhodní hlodavci

Rypoši jsou pro vědu extrémně zajímavými tvory. Mají totiž řadu unikátních vlastností. „Rypoši lysí váží asi čtyřicet gramů, ale žijí přes třicet let, což je u tak malého hlodavce naprosto výjimečné. Navíc u nich téměř nepozorujeme klasické projevy stárnutí, například pokles plodnosti nebo zvýšenou úmrtnost s věkem. Také téměř netrpí nádorovými onemocněními. Další zvláštností je jejich schopnost přežít až osmnáct minut téměř bez kyslíku, aniž by došlo k poškození mozku. To všechno je samozřejmě zajímavé i z medicínského hlediska,“ uvedl Ondřej Mikula z ústavu.

Rypoš lysý

„Těch pozoruhodností je u rypošů lysých mnohem více, ale všechny slavné laboratorní objevy se týkají právě jediné linie. O biologii těch ostatních, žijících v extrémnějších podmínkách, zatím nevíme překvapivě téměř nic. Proto je tak fascinující objevit nový druh rypoše,“ uvedla první autorka studie a doktorandka z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Michaela Uhrová.

Podle ředitele Ústavu biologie obratlovců Josefa Bryji výsledky ukazují, že i u známých druhů může existovat skrytá rozmanitost a její poznání může přinést nové podněty pro evoluční biologii a aplikovaný výzkum.

Mozek dětí bez horní končetiny se dokáže handicapu přizpůsobit

Mozek dětí, které se narodily bez dlaně nebo i celé paže, je schopen se handicapu v raném věku přizpůsobit. Mezinárodní tým vědců s českou účastí dokázal, že u takových dětí dochází k rozsáhlé reorganizaci mozkové mapy těla.
před 3 hhodinami

Einsteinův teleskop za 61 miliard může vyrůst nedaleko českých hranic

Že v Evropě vznikne velký podzemní detektor gravitačních vln, je už rozhodnuté. Právě v těchto dnech se řeší, kde by mohl fungovat. O zařízení, jemuž se říká Einsteinův teleskop, se ucházejí tři lokality, definitivně se rozhodne na začátku příštího roku.
před 4 hhodinami

USA v půlce března zažijí nevídané červnové počasí

Takový březen zatím Spojené státy nezažily. Pokud se vyplní předpovědi na nejbližší dny, padnou nejen březnové, ale zřejmě i dubnové teplotní rekordy.
před 5 hhodinami

Norští vědci v praxi ověřili scénu z Obecné školy

Je to jedna z nejikoničtějších scén ve filmu Obecná škola – přes varování ředitele školy se několik žáků titulní instituce rozhodne olíznout v zimě zábradlí, jen aby k němu vzápětí přimrzli. Děti školou povinné stejnou chybu zřejmě dělají na více místech světa. O jak nebezpečnou praktiku jde, se rozhodl prověřit tým mladých vědců v Norsku.
před 23 hhodinami

Zelená vlna míří na sever. Němečtí vědci popsali, jak změna klimatu mění lesy

Lesy podstupují řadu proměn. Některé jsou sezonní, jiné dlouhodobější a souvisejí s klimatem. Nová studie teď popsala, jak se posouvají linie stromů směrem k severu – a to včetně míst, kde to vědci nepředpokládali.
včera v 13:17

Slunce migrovalo ze srdce galaxie s hvězdnými dvojčaty, naznačuje výzkum

Slunce se narodilo v centru Mléčné dráhy, tedy v ideálních podmínkách pro vznik hvězd. Pak se ale přesunulo do míst, kde jsou nejlepší podmínky pro vznik života. Ukazuje to nová studie založená na datech z evropské družice.
včera v 10:49

Zoo se mění v domovy zvířecích důchodců. Nutí je to i k utrácení zdravých kusů

Několik trendů vede společně k tomu, že zoologické zahrady chovají stále víc přestárlých zvířat a nemají kvůli tomu prostory pro rozmnožování těch důležitých. Popsala to rozsáhlá zahraniční studie, ale trend potvrdily pro ČT24 i některé české zoo.
15. 3. 2026
