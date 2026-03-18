Pákistán oznámil, že od půlnoci pozastaví útoky na Afghánistán

Pákistánský ministr informací Attáulláh Tarár ve středu oznámil, že Pákistán kvůli muslimskému svátku íd al-fitr a s ohledem na prosbu Turecka a Saúdské Arábie pozastaví vojenské údery na cíle v Afghánistánu. Dočasný klid zbraní začne podle Tarára platit od středeční půlnoci a potrvá do půlnoci na 24. března.
„Pákistán se rozhodl pozastavit probíhající vojenskou operaci namířenou proti teroristům a jejich podporovatelům v Afghánistánu,“ napsal pákistánský ministr na sociální síti X. Podle jeho slov jde o gesto dobré vůle „v souladu s islámskými normami“.
Mise OSN pro pomoc v Afghánistánu uvedla, že pondělní útok na nemocnici pro drogově závislé v Kábulu, který afghánská vláda připisuje Pákistánu, má 143 obětí, uvedla ve středu agentura Reuters.
Humanitární organizace Norská rada pro uprchlíky (NRC) podle agentury AFP tvrdí, že útok si vyžádal stovky mrtvých a zraněných. Afghánské vládnoucí islamistické hnutí Taliban, podle něhož bylo při úderu nejméně 408 lidí zabito a 265 dalších zraněno, už slíbilo pomstu. Islámábád obvinění z úderu odmítá.
Boje mezi oběma znepřátelenými zeměmi pokračují už několik měsíců. Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánský režim, že poskytuje útočiště členům pákistánské odnože Talibanu, známé jako Tehríke Taliban Pákistán (TTP), která chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Kábul to popírá. TTP je oddělená od afghánského Talibanu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je jeho spojencem.