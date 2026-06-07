Reuters: USA dají spojencům v Perském zálivu íránská aktiva na poválečnou obnovu

Spojené státy poskytnou svým spojencům v Perském zálivu íránská aktiva na poválečnou obnovu a na opravy budoucích škod, které jim Írán ještě způsobí. Napsala to v sobotu agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj.
Spojené státy také zváží, zda tyto nyní zmrazené prostředky využít i na financování oprav minulých škod, uvedl zdroj Reuters. Dodal, že americký ministr financí Scott Bessent pověřil tým, aby vyhodnotil náklady na likvidaci škod, které Írán už spojeneckým státům v Perském zálivu způsobil.
Válku proti Íránu zahájily 28. února USA s Izraelem; zdůvodnily to mimo jiné snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Írán odpověděl vzdušnými útoky nejen na americké základny ve státech Perského zálivu, ale také na tamní klíčovou infrastrukturu včetně rafinerií či letišť. Kromě toho zablokoval Hormuzský průliv, celosvětově významnou námořní trasu pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu. Od 8. dubna platí příměří, které obě strany porušují občasnými útoky, naposledy se tak stalo v sobotu ráno.
Vyslanci Bílého domu Steve Witkoff a Jared Kushner se minulý týden s Íránci dohodli na podmínkách šedesátidenního memoranda o porozumění, jehož cílem je prodloužit příměří, otevřít Hormuzský průliv, umožnit Íránu prodej ropy a zahájit jednání o íránských zásobách obohaceného uranu a omezení budoucího obohacování. Americký prezident Donald Trump však následně požádal o dvě změny v textu memoranda a také Teherán uvedl, že bude požadovat vlastní úpravy. Stanice CNN pak v pátek informovala, že Írán podmiňuje dohodu s USA uvolněním zmrazených íránských aktiv v hodnotě 24 miliard dolarů (504 miliard korun).