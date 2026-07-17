Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 4930

Bilance obětí dvojice zemětřesení, která v červnu zasáhla sever Venezuely, stoupla za jediný den o více než 100 na 4930 mrtvých. Uváděný počet zraněných zůstává již řadu dní beze změny na 16 740. Nezměnil se ani počet lidí bez domova, kterých je v současnosti údajně 17 907. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek večer oznámil předseda tamního parlamentu Jorge Rodríguez. Středeční bilance uváděla 4829 mrtvých.
Počet lidí ubytovaných v provizorních táborech stoupl na 21 210. Rodríguez ve svém přehledu neuvádí, kolik lidí se pohřešuje, podle různých odhadů jich však mohou být až desítky tisíc.
Dvě zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla 24. června především sever Venezuely, přičemž nejpostiženější je stát La Guaira. Stovky budov se zřítily, včetně celých obytných komplexů. Bezprostředně po katastrofě začaly ostatní země nabízet pomoc a vysílat záchranné týmy. Česko 28. června vyslalo USAR tým, který během osmi dnů prohledal okolo 40 budov a vyprostil pět mrtvých.
Venezuelané kritizovali pomalou reakci úřadů a tvrdili, že první pomoc často zajišťovali hlavně dobrovolníci a místní. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová kritiku vlády odmítla a uvedla, že její kabinet reaguje na katastrofu ze všech sil. Ta postihla Venezuelu v době, kdy země čelí rozsáhlým ekonomickým potížím. Podle OSN už před zemětřesením potřebovalo humanitární pomoc několik milionů Venezuelanů.