Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 4930


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Bilance obětí dvojice zemětřesení, která v červnu zasáhla sever Venezuely, stoupla za jediný den o více než 100 na 4930 mrtvých. Uváděný počet zraněných zůstává již řadu dní beze změny na 16 740. Nezměnil se ani počet lidí bez domova, kterých je v současnosti údajně 17 907. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek večer oznámil předseda tamního parlamentu Jorge Rodríguez. Středeční bilance uváděla 4829 mrtvých.

Počet lidí ubytovaných v provizorních táborech stoupl na 21 210. Rodríguez ve svém přehledu neuvádí, kolik lidí se pohřešuje, podle různých odhadů jich však mohou být až desítky tisíc.

Dvě zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla 24. června především sever Venezuely, přičemž nejpostiženější je stát La Guaira. Stovky budov se zřítily, včetně celých obytných komplexů. Bezprostředně po katastrofě začaly ostatní země nabízet pomoc a vysílat záchranné týmy. Česko 28. června vyslalo USAR tým, který během osmi dnů prohledal okolo 40 budov a vyprostil pět mrtvých.

Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali desítky budov, vyprostili pět mrtvých
Český USAR tým na snímku z Venezuely

Venezuelané kritizovali pomalou reakci úřadů a tvrdili, že první pomoc často zajišťovali hlavně dobrovolníci a místní. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová kritiku vlády odmítla a uvedla, že její kabinet reaguje na katastrofu ze všech sil. Ta postihla Venezuelu v době, kdy země čelí rozsáhlým ekonomickým potížím. Podle OSN už před zemětřesením potřebovalo humanitární pomoc několik milionů Venezuelanů.

Počet obětí zemětřesení ve Venezuele přesáhl čtyři tisíce
Následky zemětřesení ve městě Caraballeda, snímek z 9. července 2026

Výběr redakce

Pátý večer v řadě. Armáda USA oznámila další vlnu úderů na Írán

Pátý večer v řadě. Armáda USA oznámila další vlnu úderů na Írán

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Při napadení v pražské ubytovně zahynul člověk, útočníka policie zastřelila

Při napadení v pražské ubytovně zahynul člověk, útočníka policie zastřelila

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Neznáme detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně, uvedl Macinka

Neznáme detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně, uvedl Macinka

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Turek se nebude účastnit porad vedení, schůzek ani jednání na ministerstvu

Turek se nebude účastnit porad vedení, schůzek ani jednání na ministerstvu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
K odvolání Fedorova vedly spory se Syrským. Nástupce je prozatímní

K odvolání Fedorova vedly spory se Syrským. Nástupce je prozatímní

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Kuvajt odrážel drony z Íránu, ten hlásil útoky i zásah základny v Jordánsku

Kuvajt odrážel drony z Íránu, ten hlásil útoky i zásah základny v Jordánsku

15. 7. 2026Aktualizovánopřed 10 hhodinami
Ukrajinský parlament schválil novou vládu, premiérem je Serhij Koreckyj

Ukrajinský parlament schválil novou vládu, premiérem je Serhij Koreckyj

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Jih Prahy zasáhly přívalové srážky. Jižní Morava řeší následky podvečerní bouřky

Jih Prahy zasáhly přívalové srážky. Jižní Morava řeší následky podvečerní bouřky

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 4930

Bilance obětí dvojice zemětřesení, která v červnu zasáhla sever Venezuely, stoupla za jediný den o více než 100 na 4930 mrtvých. Uváděný počet zraněných zůstává již řadu dní beze změny na 16 740. Nezměnil se ani počet lidí bez domova, kterých je v současnosti údajně 17 907. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek večer oznámil předseda tamního parlamentu Jorge Rodríguez. Středeční bilance uváděla 4829 mrtvých.
před 33 mminutami

Trump obvinil Čínu z „největšího úniku volebních dat v historii“

Americký prezident Donald Trump v projevu k národu obvinil Čínu z údajně největšího úniku volebních dat v historii. Současně oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů, které podle něj odhalí „šokující“ slabiny a zranitelnost volebního systému v USA. Tiskové agentury zdůrazňují, že prezident využil projevu v hlavním večerním vysílacím čase, aby opět rozdmýchal pochybnosti o regulérnosti voleb v zemi. Šéf Bílého domu dlouhodobě bez důkazů označuje výsledky prezidentských voleb z roku 2020, v nichž prohrál s Joem Bidenem, za zmanipulované.
03:10Aktualizovánopřed 45 mminutami

Pátý večer v řadě. Armáda USA oznámila další vlnu úderů na Írán

Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) oznámilo ve čtvrtek večer SELČ novou vlnu útoků na Írán. Cílem podle prohlášení velitelství na síti X bylo „zmenšit íránské vojenské kapacity“. Íránská státní média posléze uvedla, že údery zasáhly nejméně dva mosty a nádraží na jihu Íránu v blízkosti Hormuzského průlivu a také letiště na jihovýchodě země.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Neznáme detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně, uvedl Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) pro ČT sdělil, že nezná detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně. Případ považuje za izolovaný a nesouvisející se zadržením čínského občana v Česku. Peking oznámil, že český občan je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle agentury Reuters to uvedlo čínské ministerstvo zahraničí, podle kterého příslušné úřady postupují v souladu se zákonem.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

K odvolání Fedorova vedly spory se Syrským. Nástupce je prozatímní

K odvolání ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova měly vést spory s hlavním velitelem Oleksandrem Syrským či nákupy zbraní v rozporu s přáními armády. Fedorov je přitom považovaný za reformátora ukrajinské armády a mezi obyvateli napadené země se těší oblibě. To dokládají i čtvrteční protesty, které se na jeho podporu konají nejen v centru Kyjeva. Prezident Volodymyr Zelenskyj během dne oznámil, že vedením resortu obrany prozatímně pověřil Jevhena Chmaru, který je prozatímním šéfem tajné služby SBU.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Kuvajt odrážel drony z Íránu, ten hlásil útoky i zásah základny v Jordánsku

Kuvajtská armáda ve čtvrtek v noci odrážela útoky bezpilotních letounů z Íránu, zatímco v Bahrajnu se rozezněly sirény varující před leteckým útokem. O nových zásazích na svém území i úderech na základny v Kuvajtu a Jordánsku v noci na čtvrtek informoval také Írán, a to po dalším americkém úderu proti tomuto státu. Později Teherán hlásil americké útoky na ostrov Kešm ležící poblíž Hormuzského průlivu.
15. 7. 2026Aktualizovánopřed 10 hhodinami

Ukrajinský parlament schválil novou vládu, premiérem je Serhij Koreckyj

Ukrajinský parlament ve čtvrtek schválil Serhije Koreckého jako nového premiéra, později pak i jeho vládu kromě ministrů zahraničí a obrany. Koreckyj byl dosud šéfem energetické společnosti Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci do EU. Mezi klíčovými úkoly uvedl také přípravu na příští zimu, která kvůli ruským útokům na ukrajinská energetická zařízení a infrastrukturu může být podle něj těžší než ta minulá.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Soud udělil 32 trestů za zřícení mostu v Janově, nejvyšší je 12 let vězení

Soud v Janově ve čtvrtek udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v tomto italském městě, při kterém v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Z více než padesáti obžalovaných jich soud uznal vinnými 32, například z neúmyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností či ohrožení bezpečnosti silničního provozu, píší agentury. Bývalý šéf společnosti Autostrade per l’Italia (Aspi), která most spravovala, Giovanni Castellucci dostal dvanáct let vězení.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

před 12 hhodinami
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

před 14 hhodinami
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026