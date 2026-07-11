Počet obětí červnového zemětřesení ve Venezuele přesáhl čtyři tisíce

Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, přesáhl hranici čtyř tisíc. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez. Podle něj zemřelo 4118 lidí, dalších 16 740 osob bylo zraněno. Předchozí bilance ze čtvrtka uváděla 3889 mrtvých.
„Oficiální bilance k 10. červenci: 4118 mrtvých,“ stojí v prohlášení, které na telegramu zveřejnil Rodríguez. Počet zraněných – tedy 16 740 – zůstává stejný jako ve čtvrtek.
Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných, podle odhadů OSN by však mohl dosáhnout až 50 tisíc. Jiné odhady se kloní spíše k číslu deset tisíc, připomněla agentura AFP.
Dvě zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně nastala 24. června s odstupem 39 sekund a zasáhla především sever Venezuely. Stovky budov se zřítily. Naděje na nalezení přeživších je s více než dvoutýdenním odstupem mizivá, stovky rodin však dál prohledávají trosky a hledají těla blízkých.
OSN ve středu vyzvala státy k finančním příspěvkům na pomoc Venezuele při zvládání následků zemětřesení. Caracas současně vyzval několik zemí, aby uvolnily zmrazená venezuelská aktiva.