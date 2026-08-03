Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 6125


3. 8. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Počet obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 6125, uvedl podle agentury Reuters předseda tamního parlamentu Jorge Rodríguez. V nemocnicích bylo ošetřeno téměř 61 tisíc lidí. Počet obětí uváděný před dvěma týdny činil 5278. Podle OSN by jich mohlo být až 50 tisíc, některé odhady však hovoří spíše o čísle blížícímu se deseti tisícům.

Podle Rodrígueze se dosud se podařilo odstranit 16,5 procenta trosek vzniklých při zemětřesení, doplnil v příspěvku na telegramu.

Dvě zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla 24. června především sever Venezuely, přičemž nejpostiženější je pobřežní stát La Guaira. V tamních provizorních táborech zřízených na stadionech, náměstích a chodnících se stále tísní bezmála 20 tisíc lidí. Podle oficiálních údajů bylo poškozeno více než 850 budov a 190 se zcela zřítilo.

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Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová se v televizním přenosu v polovině července zavázala, že vláda do prosince poskytne zasaženým obyvatelům čtyři tisíce bytů, které se budou předávat každý měsíc. V příštím roce pak slíbila přes deset tisíc bytů. Přibližně 200 rodin už podle ní získalo byty v komplexu sociálního bydlení. „Jsou to okamžiky radosti uprostřed utrpení těch, kteří se stali přímými oběťmi dvojitého zemětřesení,“ řekla podle agentury AFP.

Venezuela bude podle oficiálních odhadů potřebovat přibližně 25 tisíc bytů pro ty, kteří kvůli katastrofě přišli o střechu nad hlavou.

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Zemětřesení ve Venezuele

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