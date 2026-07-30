„Profesionalita i obětavost.“ Pavel ocenil záchranáře po misi ve Venezuele

Čeští záchranáři, kteří pomáhali na přelomu června a července po ničivém zemětřesení ve Venezuele, podle prezidenta Petra Pavla projevili profesionalitu i obětavost. Zhruba šesti desítkám záchranářů USAR týmu poděkoval v Jelením příkopu na Pražském hradě. Od hasičů pak převzal vyznamenání za humanitární pomoc Hrdina Venezuely první třídy, které Česku udělila prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová.
Prezident záchranářům poděkoval za reprezentaci Česka. „Těžko si dokážeme představit lepší prezentaci České republiky navenek než vyjádřením obětavosti, schopnosti a připravenosti nasadit nejenom svoje zdraví, ale někdy i životy při záchraně životů druhých,“ řekl.
Poděkování podle něj patří nejen samotným záchranářům, ale i všem, kdo stojí za nimi. „Jak je to v případě větších sportovních týmů, tak za každým týmem, který na konci přebírá medaile, je spousta těch, kteří se k té medaili nikdy nedostanou. Lidé, kteří nejenom připravují, poskytují logistiku, plánují a přepravují a zajišťují spoustu dalších funkcí, které pro úspěšné vykonávání naší práce v místě nasazení jsou nezbytné,“ poznamenal Pavel.
Hasičů možná bude zapotřebí víc než kdy dřív, řekl Pavel
Připomněl i práci dalších hasičů v zahraničí i v tuzemsku, například nasazení na Balkáně v uplynulém roce. „Letos je to podobné, možná ještě horší, a i u nás nakonec máme teď tak extrémní podmínky, že vašich služeb možná bude zapotřebí víc než kdy dříve,“ prohlásil. Především jih Evropy se aktuálně potýká s četnými lesními požáry, čeští hasiči pomáhají například ve Francii.
Velitel USAR týmu Petr Vodička vzpomenul, že ve Venezuele vedle členů Hasičského záchranného sboru pomáhali i zástupci české armády, policie a pražských strážníků. Vyzdvihl spolupráci s armádou, která podle něj záchranářům poskytla neuvěřitelnou logistickou a přepravní podporu.
Venezuelská prozatímní prezidentka ocenila české záchranáře za jejich pomoc medailemi. Vyznamenání za humanitární pomoc přivezli i Česku a předali Pavlovi.
„Myslím, že je to právě ten druh ocenění, na který bychom asi mohli být hrdí ze všeho nejvíc, protože je výrazem ocenění za solidaritu, za schopnost riskovat vlastní zdraví a životy při záchraně životů jiných,“ řekl Pavel. Stejně jako Venezuela nebo země, které sužují požáry, může podle něj v blízké budoucnosti potřebovat pomoc Česka. „A budeme určitě rádi, kdybychom se i my dočkali pomoci ostatních,“ dodal.
Záchranáře na setkání s prezidentem doprovodili i služební psi, kteří ve Venezuele pomáhali společně s USAR týmem. Pavel považuje za mimořádně náročnou práci je vycvičit. „Když potom člověk vidí, v jakém prostředí se musí pohybovat, v jak náročném prostoru z hlediska teplot, prašnosti, ale samozřejmě i ostrých hran, které tam jsou, tak to si opravdu zasluhuje velké ocenění,“ doplnil.