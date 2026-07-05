Do Česka se vrátil tuzemský USAR tým, který pomáhal po zemětřesení ve Venezuele

Do Česka se v neděli ráno vrátil USAR tým, který pomáhal s prohledáváním sutin po zemětřesení ve Venezuele. Na palubě armádního Airbusu A319 bylo 57 záchranářů a osm služebních psů. Další část záchranářů v neděli přiletí s většinou materiálu později.
V minulých dnech členové týmu zkoumali například zřícenou nemocnici, kde se pohřešovaly desítky lidí, nebo jeden z hotelů. Cílem bylo získat naprostou jistotu, že se v troskách nenacházejí přeživší, přibližný odhad počtu obětí, anebo i důležité potvrzení, že je zřícená budova prázdná. Díky jejich kontrole a instrukcím mohou pak v odklízení následků bezpečně pokračovat místní.
„Záchranáři včera (ve čtvrtek) pracovali ještě na několika stanovištích, kde místní obyvatelé stále věřili v naději na záchranu živých osob. Bohužel se nakonec ani v jednom z případů tato naděje nepotvrdila,“ sdělila v pátek mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Klára Ochmanová.
Náročné podmínky a teploty kolem třiceti stupňů podle mluvčí způsobily krátkou zdravotní indispozici jednoho člena týmu. „Druhý bohužel nešťastně sklouznul ze sutiny a odnesl si dvě řezná poranění, která ale nejsou naštěstí nijak závažná,“ doplnila. Zraněný se vrací domů spolu s týmem.
V záchranném týmu bylo zhruba sedmdesát lidí, zejména hasiči a kynologové. Mezi osmi služebními psy jsou tři feny velkého knírače, německý ovčák, německý krátkosrstý ohař, fena belgického ovčáka, fena border kolie a zlatý working kokr.
Počet obětí po katastrofě nadále roste
Dvě silná zemětřesení způsobila v polovině minulého týdne rozsáhlé škody ve venezuelském státě La Guaira a zasaženo bylo i hlavní město země Caracas. Podle sobotních informací je potvrzených úmrtí téměř tři tisíce, dalších více než šestnáct tisíc bylo zraněno a několik desítek tisíc se pohřešuje.
Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než se zjistí skutečný rozsah tragédie. Záchranné týmy stále prověřují oznámení zoufalých lidí, kteří tvrdí, že slyšeli v troskách živé lidi. Naděje na přežití už jsou ale tolik dnů po zemětřesení téměř nulové. Naposledy vyprostili živého muže ve čtvrtek, zasypaný ve zřícené několikapatrové budově byl osm dnů a operace na jeho záchranu trvala skoro čtyři dny.
Přes šestnáct tisíc lidí přišlo kvůli zemětřesení o střechu nad hlavou. Zničeno bylo na 860 budov, stavební inženýři ale dál prověřují poškozené domy, které označují zatím v rychlém ohodnocení barvami semaforu: červená – vstup zakázán, budova nestabilní; oranžová – vstup omezen, je potřeba další zhodnocení; zelená – vstup možný, budova má jen povrchové praskliny či žádné.