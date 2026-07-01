„Byli jsme opuštěni“. Venezuelská vláda čelí po zemětřeseních kritice

Ve Venezuele téměř týden po dvojici ničivých zemětřesení pokračují záchranné práce, které usilují o nalezení přeživších a vyprošťování těl. Podle agentury AP však místní obyvatelé hovoří o tom, že vláda jim v době, kdy na tom nejvíce záleželo, neposkytla dostatečnou pomoc. Podle nejnovějších vládních údajů si katastrofa vyžádala nejméně 1943 obětí a nejméně 10 571 zraněných. V zemi působí i zahraniční záchranáři včetně českého týmu.
Po uplynutí kritického dvaasedmdesátihodinového období pro přežití jsou stále pohřešovány desetitisíce lidí, uvedl Mezinárodní záchranný výbor (IRC). Po uplynutí této lhůty šance na přežití pod troskami prudce klesají. „Rozsah záchranných opatření neodpovídá rozsahu humanitárních potřeb,“ doplnila organizace podle agentury Reuters.
V tomto kritickém období se zásahy na místě soustředily především na řízení dopravy, přičemž křižovatky obsadili policisté, agenti tajných služeb a příslušníci ozbrojených sil, píše AP. Civilisté hledali své blízké mezi hromadami trosek většinou sami, někteří s pomocí záchranných týmů ze zahraničí. Sanitky uvázly v kilometry dlouhých dopravních zácpách. Nemocnice trpěly nedostatkem zásob i personálu a místní záchranáři zasahovali s minimálním nebo žádným vybavením, doplnila agentura.
Vláda svou reakci na katastrofu hájí
O týden později mnozí obyvatelé pobřežních obcí ve státu La Guaira připisovali většinu záchranných akcí a vyprošťování svým venezuelským spoluobčanům a zahraničním týmům, které měly odborné znalosti a vybavení, jako jsou termokamery, akustické detektory a vycvičení psi. Podle úřadů se dosud z trosek podařilo zachránit přibližně 6400 lidí, uvedla v úterý agentura DPA.
„Byli jsme opuštěni,“ uvedla Angelica Mundrainová, která usiluje o to, aby záchranáři vyprostili pomocí těžké techniky z trosek zničeného bytu těla jejího syna, neteře a synovce uvázlá pod betonovými deskami a zkrouceným kovem. „Cítíme se bezmocní. Viděli jsme jen neorganizovanost, nedostatek empatie, nedostatek všeho,“ dodala.
Venezuelská vláda podle serveru CNN navzdory „počátečnímu chaosu“ svou reakci na zemětřesení obhajuje. Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez vyzdvihl například novou iniciativu, která rozděluje dobrovolníky podle stanovených priorit.
Pomoc ze zahraničí
Ve Venezuele pomáhají záchranáři z okolních zemí, například z Ekvádoru a Salvadoru, ale také týmy z celého světa. Český USAR tým, který v zemi prohledává sutiny, v úterý vyprostil z trosek několik obětí. Mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová ve středu uvedla, že některé z obětí je možné vyprostit, o poloze dalších čeští záchranáři předávají informace tamním složkám.
„Práce v nestabilních ruinách doprovází neustálý stres a riziko – lékařka týmu poskytovala na místě psychologickou pomoc třem zdrceným rodinným příslušníkům,“ informoval Hasičský záchranný sbor na síti X. Český tým je po úterním příjezdu devatenácti hasičů do Venezuely kompletní, má tak nyní 69 členů.
Šéf amerického vojenského velitelství pro Střední a Jižní Ameriku a Karibik (SOUTHCOM) generál Francis Donovan uvedl, že Spojené státy v zemi nasadily více než devět set vojáků. Podílejí se na pátracích a záchranných operacích, pomohli zprovoznit letiště a mobilizovali letecké a námořní prostředky, aby umožnily příjezd humanitární pomoci.
Donovan podle Reuters připustil, že se Caracas potýká s následky předchozích desetiletí špatného vedení, které „v podstatě zničilo infrastrukturu země“. Frustraci podle něj mohou ještě prohlubovat nedostatek léků a nemocničního personálu.
Zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla zejména severní stát La Guaira a hlavní město Caracas. Situace v zemi má rovněž výrazné humanitární dopady. Organizace OSN varovaly před nedostatkem potravin a poškozením zdravotnické infrastruktury.
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