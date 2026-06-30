V Caracasu vyprostili z trosek šest dní po zemětřesení živého chlapce


30. 6. 2026Aktualizovánopřed 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Naděje na nalezení dalších přeživších po ničivém zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne dál slábnou. Nicméně i šest dní po této tragédii se v úterý podařilo jordánským záchranářům vyprostit z trosek v Caracasu živého chlapce, informoval server CNN Espaňol.

Naproti tomu například dva týmy – z USA a Ekvádoru– vzdaly po více než 40 hodinách jednu operaci ve městě Macuto, kde se intenzivně snažily zachránit z trosek matku se třemi dětmi. Přestaly totiž od nich přicházet signály, že jsou ještě naživu, napsala agentura Reuters.

„Domníváme se, že čas už vypršel a nyní budeme nacházet pouze mrtvé,“ řekl velitel ekvádorského záchranného týmu Jorge Montanero. Záchranáři se snažili matku s dětmi vyprostit zpod devítipodlažní budovy, přičemž museli prorazit čtyři železobetonové stropy.

Speciální vybavení a termovize

Důvod k radosti naopak měl už zmíněný jordánský tým, jemuž se v Caracasu podařilo pod troskami najít živého tříletého chlapce. Záchranáři několik hodin pečlivě odstraňovali trosky pomocí speciálního vybavení a zároveň neustále sledovali stav dítěte pomocí termovize. Chlapec nebyl zraněný a byl převezen do nejbližší nemocnice.

Dvojice zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla Venezuelu 24. června jen necelou minutu po sobě. Podle odhadů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) bylo poškozeno nebo zcela zničeno asi 59 tisíc budov.

Na mnoha místech se k zavaleným budovám dosud nedostaly profesionální záchranné týmy a trosky odklízejí příbuzní a sousedé ve snaze najít přeživší nebo těla obětí.

Český USAR tým je kompletní

Do Venezuely v úterý nad ránem také dorazilo zbývajících 19 hasičů z českého těžkého USAR týmu, kteří se zapojili do pátrání po přeživších. Tým čítá nyní 69 členů a je kompletní. Větší část skupiny se do hlavního města Caracasu dostala v neděli nad ránem místního času a vydala se do nejhůře postižených oblastí. Část skupiny musela kvůli kapacitě letadla dočasně zůstat na nedalekém ostrově Curaçao.

„Skupina devatenácti hasičů ve 20:50 venezuelského času (2:50 středoevropského) úspěšně dorazila z Curaçaa na základnu a okamžitě se zapojila do rotace sil. Hasiči pracovali v terénu i v noci, situace se zkomplikovala po návratu na základnu, kdy přišla silná bouře,“ popsala mluvčí hasičů Klára Ochmanová.

Záchranáři v pondělí odpoledne místního času prověřovali svědectví místního obyvatele, který byl přesvědčený, že pod sutinami se ozývají zvuky a jeho dcera může být naživu. Do pátrání se zapojili kynologové i veškerá dostupná technika, doplnila mluvčí. Podobných situací zažil tým už několik.

„Přestože průzkum nepotvrdil přítomnost nikoho živého, pro zoufalé příbuzné byla rychlá reakce českého týmu a stoprocentní prověření místa profesionály nesmírně důležitá. Tam, kde to bude možné, budou tuzemští specialisté pomáhat s vyhledáním a zpřístupněním obětí tak, aby bylo pro místní složky bezpečné je vyprostit, identifikovat a předat rodinám,“ nastínila Ochmanová.

Náročné podmínky a teploty kolem třiceti stupňů podle mluvčí způsobily krátkou zdravotní indispozici jednoho člena týmu. Po podání tekutin, péči lékaře a odpočinku už mu je lépe a vrací se dle mluvčí do pracovního režimu.

Venezuelu zasáhly další slabší otřesy. Záchranné práce pokračují
Následky zemětřesení ve Venezuele

Vláda prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové uvádí, že zemětřesení si vyžádala nejméně 1750 mrtvých, tisíce zraněných a asi 16 tisíc lidí připravila o domov.

Koordinátor OSN pro Venezuelu Gianluca Rampolla v pondělí upozornil, že skutečný počet obětí bude zřejmě výrazně vyšší. „Mohu nabídnout odhad: Pořizujeme – a to bylo dohodnuto s místními úřady – deset tisíc vaků na těla,“ prohlásil.

Organizace OSN zároveň varují před zhoršující se humanitární situací. Podle Světového potravinového programu (WFP) hrozí přeživším nedostatek potravin a šíření nemocí, proto žádá o padesát milionů dolarů (zhruba jednu miliardu korun) na nouzovou pomoc až pro půl milionu lidí během příštích tří měsíců. Světová zdravotnická organizace (WHO) upozornila, že zemětřesení vážně poškodila zdravotnickou infrastrukturu a desetitisícům vysídlených lidí hrozí také epidemie nemocí, jako jsou žlutá zimnice nebo horečka dengue.

Výběr redakce

Nejvyšší soud odmítl Trumpovu snahu omezit udělování občanství dětem narozeným v USA

Nejvyšší soud odmítl Trumpovu snahu omezit udělování občanství dětem narozeným v USA

16:48Aktualizovánopřed 10 mminutami
Sněmovna jedná o návrhu na růst rodičovského příspěvku

ŽivěSněmovna jedná o návrhu na růst rodičovského příspěvku

14:01Aktualizovánopřed 34 mminutami
V Caracasu vyprostili z trosek šest dní po zemětřesení živého chlapce

V Caracasu vyprostili z trosek šest dní po zemětřesení živého chlapce

18:35Aktualizovánopřed 41 mminutami
Hlaváč převzal funkci náčelníka generálního štábu

Hlaváč převzal funkci náčelníka generálního štábu

05:14Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Volby by v květnu vyhrálo ANO, Motoristé mimo sněmovnu, uvádí Median

Volby by v květnu vyhrálo ANO, Motoristé mimo sněmovnu, uvádí Median

před 3 hhodinami
Lidé se od července dostanou k více než 1200 nových léků u praktiků

Lidé se od července dostanou k více než 1200 nových léků u praktiků

12:33Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Vražedkyním vůdce kutnohorské sekty snížil odvolací soud výši trestů

Vražedkyním vůdce kutnohorské sekty snížil odvolací soud výši trestů

12:48Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Orbán zatajil reálnou výši deficitu rozpočtu, prohlásil Magyar

Orbán zatajil reálnou výši deficitu rozpočtu, prohlásil Magyar

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Nejvyšší soud odmítl Trumpovu snahu omezit udělování občanství dětem narozeným v USA

Nejvyšší soud USA v úterý odmítl snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování amerického občanství všem dětem narozeným na území Spojených států, informovala agentura Reuters. Trump tento princip udělování občanství, který je zaručen 14. dodatkem tamní ústavy, v minulosti tvrdě kritizoval a označoval ho mimo jiné za neštěstí Spojených států. Podle Trumpa jde aktuální rozhodnutí nejvyššího soudu „napravit“ v Kongresu.
16:48Aktualizovánopřed 10 mminutami

V Caracasu vyprostili z trosek šest dní po zemětřesení živého chlapce

Naděje na nalezení dalších přeživších po ničivém zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne dál slábnou. Nicméně i šest dní po této tragédii se v úterý podařilo jordánským záchranářům vyprostit z trosek v Caracasu živého chlapce, informoval server CNN Espaňol.
18:35Aktualizovánopřed 41 mminutami

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonská vláda připravuje povinnost, podle níž by výrobci textilu, obuvi a potravin museli financovat sběr, recyklaci a snižování odpadu.
před 1 hhodinou

Růst velkoměst se podle analýzy do konce století zpomalí

Vědci našli detailní analýzou geografických dat doposud nepozorovaná pravidla, jimiž se řídí růst velkoměst. Když je interpretovali, zjistili, že růst bude pomalejší, než se předpokládalo.
před 2 hhodinami

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

Přestože se Baltské moře rychle otepluje, v jeho pobřežních vodách se začaly objevovat stále intenzivnější studené epizody. Studie vědců z TalTechu zjistila, že tento jev způsobuje kombinace větru, mělkých pobřežních vod a studeného vzduchu. Vědci svá zjištění publikovali v časopise Environmental Research: Climate.
před 3 hhodinami

Orbán zatajil reálnou výši deficitu rozpočtu, prohlásil Magyar

Nový maďarský premiér Péter Magyar obvinil bývalou vládu Viktora Orbána ze zatajování výše deficitu státního rozpočtu, který by letos mohl překročit osm procent HDP – což je více než dvojnásobek deklarovaného cíle, o němž mluvil Orbán, napsal list Financial Times.
před 4 hhodinami

Výbuch bomby v Monaku zranil ukrajinského oligarchu

V domě v centru Monaka vybuchla v pondělí večer podomácku vyrobená bomba, která kriticky zranila dva lidi včetně ukrajinského oligarchy Vadyma Jermolajeva. Informovala o tom francouzská média, podle nichž lehčí zranění utrpělo také jedno dítě. Policie ve středomořském knížectví i ve Francii po útočníkovi pátrá. Podle posledních informací monackého ministra Christophea Mirmanda se však zdá, že již opustil území obou zemí. Francouzská i ukrajinská média se shodují, že za útokem pravděpodobně stojí organizovaný zločin. Policie případ nevyšetřuje jako terorismus.
11:15Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Česko neplní většinu protikorupčních doporučení, tvrdí skupina Rady Evropy

Česko zvládlo uspokojivě splnit pouze jedno navržené doporučení týkající se prevence korupce u představitelů ve vrcholných výkonných funkcích a orgánů činných v trestním řízení. Další doporučení plní částečně a některá vůbec, uvedla ve shrnutí hodnocení Česka protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO). Ve výroční zprávě za rok 2025 hovoří také o klíčové roli nejvyšších představitelů vlád v prosazování nulové tolerance vůči korupci.
před 4 hhodinami

Evropský pohled

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

před 1 hhodinou
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

před 3 hhodinami
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

včera v 15:20
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

včera v 14:04
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

19. 6. 2026
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

19. 6. 2026
Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

18. 6. 2026
Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

18. 6. 2026
Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

17. 6. 2026
Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

17. 6. 2026
Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

16. 6. 2026
Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

16. 6. 2026
Většinu zmařených útoků na Ukrajině organizovali agenti přes Telegram, uvedla estonská rozvědka

Většinu zmařených útoků na Ukrajině organizovali agenti přes Telegram, uvedla estonská rozvědka

15. 6. 2026
Řecko dokončuje dohodu s Chevronem o novém průzkumu uhlovodíků v Jónském moři

Řecko dokončuje dohodu s Chevronem o novém průzkumu uhlovodíků v Jónském moři

15. 6. 2026
Zelenskyj vyzval k otevřené debatě o LGBTQ+ a rovných právech občanů

Zelenskyj vyzval k otevřené debatě o LGBTQ+ a rovných právech občanů

12. 6. 2026