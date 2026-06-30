V Caracasu vyprostili z trosek šest dní po zemětřesení živého chlapce

Naděje na nalezení dalších přeživších po ničivém zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne dál slábnou. Nicméně i šest dní po této tragédii se v úterý podařilo jordánským záchranářům vyprostit z trosek v Caracasu živého chlapce, informoval server CNN Espaňol.
Naproti tomu například dva týmy – z USA a Ekvádoru– vzdaly po více než 40 hodinách jednu operaci ve městě Macuto, kde se intenzivně snažily zachránit z trosek matku se třemi dětmi. Přestaly totiž od nich přicházet signály, že jsou ještě naživu, napsala agentura Reuters.
„Domníváme se, že čas už vypršel a nyní budeme nacházet pouze mrtvé,“ řekl velitel ekvádorského záchranného týmu Jorge Montanero. Záchranáři se snažili matku s dětmi vyprostit zpod devítipodlažní budovy, přičemž museli prorazit čtyři železobetonové stropy.
Speciální vybavení a termovize
Důvod k radosti naopak měl už zmíněný jordánský tým, jemuž se v Caracasu podařilo pod troskami najít živého tříletého chlapce. Záchranáři několik hodin pečlivě odstraňovali trosky pomocí speciálního vybavení a zároveň neustále sledovali stav dítěte pomocí termovize. Chlapec nebyl zraněný a byl převezen do nejbližší nemocnice.
Dvojice zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla Venezuelu 24. června jen necelou minutu po sobě. Podle odhadů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) bylo poškozeno nebo zcela zničeno asi 59 tisíc budov.
Na mnoha místech se k zavaleným budovám dosud nedostaly profesionální záchranné týmy a trosky odklízejí příbuzní a sousedé ve snaze najít přeživší nebo těla obětí.
Český USAR tým je kompletní
Do Venezuely v úterý nad ránem také dorazilo zbývajících 19 hasičů z českého těžkého USAR týmu, kteří se zapojili do pátrání po přeživších. Tým čítá nyní 69 členů a je kompletní. Větší část skupiny se do hlavního města Caracasu dostala v neděli nad ránem místního času a vydala se do nejhůře postižených oblastí. Část skupiny musela kvůli kapacitě letadla dočasně zůstat na nedalekém ostrově Curaçao.
„Skupina devatenácti hasičů ve 20:50 venezuelského času (2:50 středoevropského) úspěšně dorazila z Curaçaa na základnu a okamžitě se zapojila do rotace sil. Hasiči pracovali v terénu i v noci, situace se zkomplikovala po návratu na základnu, kdy přišla silná bouře,“ popsala mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
Záchranáři v pondělí odpoledne místního času prověřovali svědectví místního obyvatele, který byl přesvědčený, že pod sutinami se ozývají zvuky a jeho dcera může být naživu. Do pátrání se zapojili kynologové i veškerá dostupná technika, doplnila mluvčí. Podobných situací zažil tým už několik.
„Přestože průzkum nepotvrdil přítomnost nikoho živého, pro zoufalé příbuzné byla rychlá reakce českého týmu a stoprocentní prověření místa profesionály nesmírně důležitá. Tam, kde to bude možné, budou tuzemští specialisté pomáhat s vyhledáním a zpřístupněním obětí tak, aby bylo pro místní složky bezpečné je vyprostit, identifikovat a předat rodinám,“ nastínila Ochmanová.
Náročné podmínky a teploty kolem třiceti stupňů podle mluvčí způsobily krátkou zdravotní indispozici jednoho člena týmu. Po podání tekutin, péči lékaře a odpočinku už mu je lépe a vrací se dle mluvčí do pracovního režimu.
Vláda prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové uvádí, že zemětřesení si vyžádala nejméně 1750 mrtvých, tisíce zraněných a asi 16 tisíc lidí připravila o domov.
Koordinátor OSN pro Venezuelu Gianluca Rampolla v pondělí upozornil, že skutečný počet obětí bude zřejmě výrazně vyšší. „Mohu nabídnout odhad: Pořizujeme – a to bylo dohodnuto s místními úřady – deset tisíc vaků na těla,“ prohlásil.
Organizace OSN zároveň varují před zhoršující se humanitární situací. Podle Světového potravinového programu (WFP) hrozí přeživším nedostatek potravin a šíření nemocí, proto žádá o padesát milionů dolarů (zhruba jednu miliardu korun) na nouzovou pomoc až pro půl milionu lidí během příštích tří měsíců. Světová zdravotnická organizace (WHO) upozornila, že zemětřesení vážně poškodila zdravotnickou infrastrukturu a desetitisícům vysídlených lidí hrozí také epidemie nemocí, jako jsou žlutá zimnice nebo horečka dengue.