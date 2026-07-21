Orbánův Fidesz čelí policejní razii, tvrdí strana

Maďarská opoziční strana Fidesz expremiéra Viktora Orbána tvrdí, že čelí policejní razii v centru, které provozuje její počítačové servery. Podle strany chtějí vyšetřovatelé zabavit komunikační systém a databázi. Informaci uvedla na svém facebooku.
„Tyranie dnes dosáhla nové úrovně. Vyšetřovatelé prokuratury se bez předchozího upozornění objevili v centru, které zabezpečuje servery strany Fidesz, s úmyslem zabavit celý komunikační systém a databáze strany. To se v Maďarsku nestalo od konce komunismu v roce 1990,“ uvedl Fidesz.
„Plán strany Tisza odstranit politickými prostředky Fidesz a s ním i odpor proti tyranii selhal,“ prohlašuje opoziční strana. „(Vládní) strana Tisza se nás proto nyní pokouší právně zneškodnit,“ tvrdí.
Drtivá porážka v dubnových parlamentních volbách ukončila po šestnácti letech éru nepřetržitého vládnutí Orbána a jeho strany. Předseda vítězné strany Tisza Péter Magyar se stal novým premiérem a přislíbil Maďarům, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem, který zemi podle Magyarova tvrzení v uplynulých letech připravoval o osm až deset procent hrubého domácího produktu ročně. Fidesz přirovnal k mafii.
Fidesz nyní Magyarovy reformy kritizuje jako autokratické, což je výtka, které se často dostávalo Orbánovi v době, kdy byl u moci, poznamenala agentura AFP.