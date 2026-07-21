Rusko udeřilo na Sumy a plynárenská zařízení na Ukrajině


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda

Ruské síly provedly sérii úderů na město Sumy a zaútočily na hasiče, kteří se snažili uhasit požár v hypermarketu, píše server Ukrajinska pravda s odkazem na záchrannou službu. Moskva také už třetím dnem v řadě útočí na plynárenská zařízení v Charkovské oblasti na východě země. V Rusku podle svědků hoří elektrárna v Lipecku jihovýchodně od metropole. Ukrajinské drony podle gubernátora Moskevské oblasti Andreje Vorobjova zranily deset lidí včetně tří Číňanů.

Ukrajinská plynárenská společnost Naftohaz sdělila, že po sobotním útoku na svá zařízení musela částečně snížit objem produkce. Pondělní úder pak poškodil další zařízení a nyní společnost čelí novým úderům. O rozsahu škod se zpráva nezmiňuje.

V noci portál Ukrajinska pravda informoval o útoku na obec Ševčenkove u Kupjanska v Charkovské oblasti. Zde v pondělí večer zasáhla obytnou čtvrť ruská kazetová munice. Poškozeno bylo celkem deset obytných budov včetně dvoupodlažního bytového domu. Jeden člověk zahynul a osm dalších utrpělo zranění.

Následné údery na hasiče

Rusko udeřilo rovněž na město Sumy. „V důsledku nepřátelského útoku vypukl v nákupním centru rozsáhlý požár. Jakmile hasiči začali požár hasit, nepřítel provedl následné údery. Během jednoho z útoků bylo zničeno vozidlo záchranné služby a další vozidlo bylo poškozeno,“ sdělila záchranná služba.

Ruské síly zaútočily na pozemek obytné budovy, kde začala hořet dvě auta. Kromě toho bezpilotní letoun zasáhl devítipatrovou obytnou budovu. V přízemí vypukl požár. Záchranáři evakuovali obyvatele. Při zásahu bylo zraněno šest lidí, včetně čtyř dětí.

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Ukrajinské letectvo ráno sdělilo, že v noci Rusko útočilo 58 drony, z nichž se obraně podařilo 46 sestřelit, případně neutralizovat radioelektronickými prostředky. Ze sedmi míst hlásí letectvo dopad osmi dronů. O případných škodách se hlášení nezmiňuje.

Vzdušné údery během noci podnikla i Ukrajina, která se od února 2022 brání plnohodnotné invazi. Ruské ministerstvo obrany ráno uvedlo, že protivzdušná obrana zlikvidovala 209 ukrajinských dronů, mimo jiné nad Bělgorodskou, Kurskou, Rostovskou či Moskevskou oblastí nebo nad Krymem, Azovským a Černým mořem. Ministerstvo obrany v hlášení tradičně neudává, zda ukrajinské drony způsobily škody.

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Exploze v Lipecku

Kanál Astra ale zveřejnil snímky hořící elektrárny a teplárny v Lipecku. Svědci podle tohoto kanálu uvedli, že po vyhlášení varování před vzdušnými údery se od zmíněného energetického zařízení a od Novolipeckého hutního kombinátu (NLMK) ozývaly exploze a následně vypukl požár. NLMK patří k největším ocelárenským provozům v zemi.

Astra poznamenala, že ač ruská média uvádějí, že ocelárna v Lipecku vyrábí výhradně civilní produkty, ocel od NLMK nakupují společnosti zaměřené na produkci raket a střel. Hutní komplex čelil ukrajinským úderům již v minulosti.

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Součástí rusko-ukrajinské války jsou i boje na moři, kde se terčem vedle vojenských plavidel stávají i civilní lodě. Zatímco Rusko podle dostupných informací zasahuje například lodě s obilím, Ukrajina cílí na tankery a plavidla ruské stínové flotily. Kyjev uvádí, že se snaží především omezit vývoz ruské ropy, ze kterého Moskva financuje svou válku.

Indie si tento týden kvůli smrti čtyř svých námořníků po ruském nedělním útoku na nákladní loď v ukrajinském přístavu Oděsa předvolala ruského chargé d’affaires Vladimira Ladanova, napsala agentura Reuters. „Takové útoky podkopávají bezpečnost a stabilitu mezinárodního námořního obchodu,“ uvedlo indické ministerstvo zahraničí v prohlášení. Moskva vyjádření Dillí zatím nekomentovala.

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Nedělní útok na loď, na jehož palubu se nakládala kukuřice, podle správy ukrajinských námořních přístavů zabil deset lidí. Plavidlo Golden Leo plulo pod vlajkou Guineje-Bissau a podle Reuters patří společnosti Ocean Grace Shipping sídlící v Bombaji.

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