Na Moskevskou oblast letěly stovky ukrajinských dronů, tvrdí úřady

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v noci na pondělí sestřelilo 381 ukrajinských dronů nad ruskými regiony, anektovaným poloostrovem Krym a Azovským i Černým mořem. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin dříve na platformě Telegram uvedl, že k Moskevské oblasti v noci mířilo přes čtyři sta ukrajinských dronů a většinu z nich podle něj zneškodnila protivzdušná obrana v době, když byly ještě daleko od regionu. Kyjev se k těmto informacím nevyjádřil.
„Od 20:30 do 5:00 moskevského času (od nedělních 19:30 do pondělních 4:00 SELČ) letělo směrem k Moskevské oblasti přes čtyři sta nepřátelských dronů, z nichž většina byla neutralizována silami protivzdušné obrany na vzdálených přiblíženích,“ uvedl Sobjanin. V době náletu na samotnou ruskou metropoli podle něj obránci zneškodnili 85 bezpilotních letounů. O případných škodách se starosta nezmínil. Ve dřívějších zprávách informoval bez bližších podrobností o dopadech trosek dronů.
Ruské ministerstvo obrany ovšem později oznámilo zneškodnění 381 ukrajinských bezpilotních letounů v čase od nedělních 20:00 do pondělních 8:00 moskevského času nad patnácti ruskými regiony, poloostrovem Krym a vodami Azovského i Černého moře. O případných škodách se rezort nezmiňuje.
Gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov mezitím podle ruské služby BBC uvedl, že hlavní následky útoků místní úřady evidují na několika místech. V Domodědovu byl zraněn jeden člověk při požáru rodinného domu a další osoba utrpěla zranění, když na dálnici M-4 spadl dron poblíž automobilu. Domodědovo je obec v Moskevské oblasti, nachází se tam také jedno z hlavních moskevských civilních letišť.
Zintenzivnění ukrajinských útoků
Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské vojenské agresi a každodenním vzdušným útokům, v posledních měsících zintenzivnila údery na ruské území. Zaměřuje se zejména na logistickou infrastrukturu a na zařízení související se zpracováním nerostných surovin.
Ukrajina tím chce podle své vlády ochromit dodávky paliv ruské armádě a oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů. V řadě ruských regionů ukrajinské útoky podle médií způsobily palivovou krizi.