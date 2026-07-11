Některé ruské regiony vyzvaly lidi k práci na dálku a omezení cest auty

Úřady v ruské Novosibirské oblasti vyzvaly obyvatele, aby pracovali na dálku a omezili cestování autem. Učinily tak v prohlubující se palivové krizi, kterou v zemi vyvolaly ukrajinské útoky na ropné rafinerie. V sobotu to napsala agentura AFP, podle níž k podobnému doporučení přikročily úřady i jinde v Rusku. Ukrajina se už pátým rokem brání plnohodnotné vojenské agresi Moskvy.
Podnikům v Novosibirské oblasti bylo doporučeno, aby kvůli situaci s palivem převedly své zaměstnance k práci na dálku, stojí podle ruského serveru RBK ve středečním nařízení regionální vlády, kde se vyhlašuje stav zvýšené pohotovosti. Úřady obyvatelům oblasti rovněž doporučily omezit cestování osobními automobily až do zrušení pohotovosti.
Novosibirská oblast, kde žijí přibližně tři miliony lidí, je jedním z největších regionů na Sibiři co do počtu obyvatel a je to významné hospodářské a výrobní centrum, napsala AFP. Nachází se přibližně 3000 kilometrů daleko od frontové linie.
Leží zároveň vedle Omské oblasti, kde ukrajinské ozbrojené síly před několika dny zaútočily na tamní ropnou rafinerii a podle AFP vyřadily z provozu jeden z největších ruských závodů na zpracování ropy.
Schůzky on-line
Také úřady v sousední Tomské oblasti vyzvaly k práci na dálku a činitelům doporučily, aby přehodnotili služební cesty a pořádali schůzky v on-line režimu. Práci z domova doporučilo lidem také město Irkutsk, napsala AFP.
Ukrajina, která čelí opakovaným ruským vzdušným útokům, v posledních měsících zintenzivnila údery na ruské rafinerie. Chce tím podle Kyjeva ochromit dodávky paliv ruské armádě a oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů.
V řadě ruských regionů ukrajinské útoky podle médií způsobily palivovou krizi. Nedostatek pohonných hmot podle AFP pociťuje přes 90 procent ruských regionů, některé zavedly na čerpacích stanicích přídělový systém. Potíže hlásí také ukrajinské regiony okupované v rozporu s mezinárodním právem Ruskem, jako je například poloostrov Krym.