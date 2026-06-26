Ruské úřady hlásí útok ukrajinských dronů, poškodil závod v Tulské oblasti

Gubernátor ruské Tulské oblasti Dmitrij Miljajev tvrdí, že při útoku ukrajinských dronů byl v noci na pátek poškozen průmyslový podnik v Novomoskovsku jižně od Moskvy. Podle tamního ministerstva obrany zneškodnila ruská protivzdušná obrana v noci 660 ukrajinských dronů. Jde o jeden z nejvyšších počtů od začátku konfliktu, připomněla agentura AFP.
Podle Miljajeva zneškodnila protivzdušná obrana nad Tulskou oblastí 73 nepřátelských bezpilotních letounů. Na Moskvu podle jejího starosty Sergeje Sobjanina v noci mířilo dalších nejméně 47 dronů.
„Odborníci ze záchranných složek zasahují v místech, kam dopadly trosky,“ napsal Sobjanin na telegramu, aniž by zmínil oběti či škody. Omezení provozu podle ruskojazyčného serveru BBC nadále platí na třech moskevských letištích – Šeremeťjevo, Domodědovo a Vnukovo.
Zpravodajský server The Kyiv Independent napsal, že ukrajinská armáda v noci na pátek zaútočila drony na Tulskou oblast, kde zasáhla chemický závod i energetickou infrastrukturu. Server citoval nezávislý kanál Exilevona Plus na telegramu, který s odvoláním na svědectví místních obyvatel informoval o několika výbuších v okolí chemického závodu Azot ve městě Novomoskovsk, přičemž obyvatelé údajně po útoku cítili ve vzduchu přetrvávající zápach připomínající čpavek.
Miljajev neupřesnil, jaké průmyslové zařízení ukrajinské drony poškodily. Uvedl pouze, že útok poničil také elektrické vedení a že na místě zasahují záchranné složky. Dodal, že při útoku byl poškozen jeden rodinný dům a zraněna žena. V oblasti se nalézá několik velkých chemických závodů, připomněla agentura Reuters. Informace nelze nezávisle ověřit.
Ruské ministerstvo obrany podle AFP tvrdí, že kromě Tulské oblasti a Moskvy mířily ukrajinské drony na desítku dalších oblastí, na anektovaný Krymský poloostrov, cíle v Černém a v Azovském moři.
Ukrajina v poslední době zintenzivnila útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku. Ukrajinci útočí zejména na ruskou ropnou infrastrukturu, čímž se podle Kyjeva snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin. Útoky již na mnoha místech vedly k problémům se zásobováním palivem, kromě toho v Rusku rostou ceny pohonných hmot.
Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko útočí na Ukrajinu mimo jiné bezpilotními letouny a balistickými střelami prakticky denně po celou dobu války.
„Útoky hlásí – jak drony, tak i střelami – Poltavská oblast, kde byl zřejmě zasažen objekt infrastruktury, hlášený je tam nejméně jeden zraněný,“ uvedla zpravodajka ČT na Ukrajině Ilona Zasidkovyčová. Další zraněné hlásí také Oděská, Chersonská a Sumská oblast.
Obě strany tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté. OSN naprostou většinu zabitých či zraněných civilistů eviduje v oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády, na které útočí ruské ozbrojené síly.