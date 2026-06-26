Ruské úřady hlásí útok ukrajinských dronů, poškodil závod v Tulské oblasti


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Gubernátor ruské Tulské oblasti Dmitrij Miljajev tvrdí, že při útoku ukrajinských dronů byl v noci na pátek poškozen průmyslový podnik v Novomoskovsku jižně od Moskvy. Podle tamního ministerstva obrany zneškodnila ruská protivzdušná obrana v noci 660 ukrajinských dronů. Jde o jeden z nejvyšších počtů od začátku konfliktu, připomněla agentura AFP.

Podle Miljajeva zneškodnila protivzdušná obrana nad Tulskou oblastí 73 nepřátelských bezpilotních letounů. Na Moskvu podle jejího starosty Sergeje Sobjanina v noci mířilo dalších nejméně 47 dronů.

„Odborníci ze záchranných složek zasahují v místech, kam dopadly trosky,“ napsal Sobjanin na telegramu, aniž by zmínil oběti či škody. Omezení provozu podle ruskojazyčného serveru BBC nadále platí na třech moskevských letištích – Šeremeťjevo, Domodědovo a Vnukovo.

Zpravodajský server The Kyiv Independent napsal, že ukrajinská armáda v noci na pátek zaútočila drony na Tulskou oblast, kde zasáhla chemický závod i energetickou infrastrukturu. Server citoval nezávislý kanál Exilevona Plus na telegramu, který s odvoláním na svědectví místních obyvatel informoval o několika výbuších v okolí chemického závodu Azot ve městě Novomoskovsk, přičemž obyvatelé údajně po útoku cítili ve vzduchu přetrvávající zápach připomínající čpavek.

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Ukrajinská armáda, ilustrační foto

Miljajev neupřesnil, jaké průmyslové zařízení ukrajinské drony poškodily. Uvedl pouze, že útok poničil také elektrické vedení a že na místě zasahují záchranné složky. Dodal, že při útoku byl poškozen jeden rodinný dům a zraněna žena. V oblasti se nalézá několik velkých chemických závodů, připomněla agentura Reuters. Informace nelze nezávisle ověřit.

Ruské ministerstvo obrany podle AFP tvrdí, že kromě Tulské oblasti a Moskvy mířily ukrajinské drony na desítku dalších oblastí, na anektovaný Krymský poloostrov, cíle v Černém a v Azovském moři.

Ukrajina v poslední době zintenzivnila útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku. Ukrajinci útočí zejména na ruskou ropnou infrastrukturu, čímž se podle Kyjeva snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin. Útoky již na mnoha místech vedly k problémům se zásobováním palivem, kromě toho v Rusku rostou ceny pohonných hmot.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko útočí na Ukrajinu mimo jiné bezpilotními letouny a balistickými střelami prakticky denně po celou dobu války.

„Útoky hlásí – jak drony, tak i střelami – Poltavská oblast, kde byl zřejmě zasažen objekt infrastruktury, hlášený je tam nejméně jeden zraněný,“ uvedla zpravodajka ČT na Ukrajině Ilona Zasidkovyčová. Další zraněné hlásí také Oděská, Chersonská a Sumská oblast.

Obě strany tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté. OSN naprostou většinu zabitých či zraněných civilistů eviduje v oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády, na které útočí ruské ozbrojené síly.

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