V Gdaňsku začíná konference o obnově Ukrajiny, Česko zastoupí Babiš a Mrázová


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

V Gdaňsku na severu Polska ve čtvrtek začne dvoudenní konference věnovaná poválečné obnově Ukrajiny. Ukrajinskou delegaci kvůli aktuální roztržce mezi Varšavou a Kyjevem místo prezidenta Volodymyra Zelenského povede premiérka Julija Svyrydenková. Zúčastnit se má šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová i desítky hlav států a šéfů vlád. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).

Gdaňská konference by se měla stát největší z akcí tohoto typu, napsala agentura Interfax-Ukrajina. O tom podle ní svědčí i rekordní množství podaných žádostí o účast, okolo devíti tisíc žádostí. Polští diplomaté hovoří o více než pěti tisících účastnících. Ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba očekává, že celková hodnota kontraktů a dohod uzavřených na konferenci překročí 1,5 miliardy eur (více než 36 miliard korun).

Polská strana podle premiéra Donalda Tuska připravila okolo 200 dohod a úmluv. Na Ukrajině podle serveru Money.pl již působí okolo 3600 polských firem.

Premiérku Svyrydenkovou doprovodí zástupci ukrajinských firem, vládní činitelé, poslanci a představitelé samospráv. Naopak nezúčastní se ministr zahraničí Andrij Sybiha. Mluvčí ukrajinské diplomacie Heorhij Tychyj to vysvětlil tím, že osobní přítomnost ministra není nezbytná, protože důraz není kladen na diplomacii, ale akce je věnována především ekonomice, bezpečnosti, infrastruktuře, podnikání či humanitárním záležitostem.

Sybiha se angažoval ve sporu, který mezi Varšavou a Kyjevem vypukl poté, co polský prezident Karol Nawrocki odebral Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání, Řád bílé orlice, v reakci na prezidentovo rozhodnutí udělit ukrajinské vojenské jednotce název Hrdinů Ukrajinské povstalecké armády (UPA).

Zelenskyj odeslal Nawrockému řád, který mu chtěl polský prezident odebrat
Volodymyr Zelenskyj

To vyvolalo v Polsku pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Ukrajinci ale v současnosti, kdy se brání ruské agresi, vnímají příslušníky UPA především jako bojovníky za svobodu a nezávislost své vlasti.

Nawrocki pozvánku nedostal, uvedl server Wirtualna Polska

Na znamení solidarity se Zelenským vrátili polská vyznamenání další ukrajinští představitelé včetně tří bývalých prezidentů – Leonida Kučmy, Viktora Juščenka a Petra Porošenka.

Pozvánky na konferenci se rozesílají ve jménu Zelenského a polského premiéra Donalda Tuska, ale Nawrocki ani jeho tým žádnou nedostal, informoval v pondělí server Wirtualna Polska. Upozornil, že jde o neoficiální informaci.

Polský premiér Tusk o víkendu varoval, že současný konflikt mezi politiky v Polsku a na Ukrajině je strategická chyba, na kterou doplatí obě strany. Také uvedl, že spor těší ruského vládce Vladimira Putina.

Předchozí konference o obnově Ukrajiny se konaly v Římě, Berlíně, Londýně a v Luganu.

Trump: Zelenskyj si proti Rusku vede celkem dobře
Generální tajemník NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně (24. 6. 2026)

Výběr redakce

Tlak na média veřejné služby je celoevropský, míní jejich šéfky z Litvy a Švédska

Tlak na média veřejné služby je celoevropský, míní jejich šéfky z Litvy a Švédska

před 5 hhodinami
Záměr zestátnit ČEZ je pro občany nevýhodný, tvrdí skupina odpůrců

Záměr zestátnit ČEZ je pro občany nevýhodný, tvrdí skupina odpůrců

před 6 hhodinami
Babiš: Rozhodnutí ÚS respektuji. Pak ho označil za absurdní. Macinka vidí pokus o puč

Babiš: Rozhodnutí ÚS respektuji. Pak ho označil za absurdní. Macinka vidí pokus o puč

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Prezident dle zástupců ČT a ČRo podpořil debatu o roli veřejnoprávních médií

Prezident dle zástupců ČT a ČRo podpořil debatu o roli veřejnoprávních médií

před 9 hhodinami
Policie o prázdninách posílí dohled na silnicích, ŘSD omezí víkendové práce

Policie o prázdninách posílí dohled na silnicích, ŘSD omezí víkendové práce

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
ÚS předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast Pavla na summitu NATO

ÚS předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast Pavla na summitu NATO

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Radní Prahy 3 vypověděli nájem městského bytu šéfce Úřadu vlády

Radní Prahy 3 vypověděli nájem městského bytu šéfce Úřadu vlády

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Muže, který postřelil ženu v Ostravě-Zábřehu, našla policie mrtvého

Muže, který postřelil ženu v Ostravě-Zábřehu, našla policie mrtvého

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Gdaňsku začíná konference o obnově Ukrajiny, Česko zastoupí Babiš a Mrázová

V Gdaňsku na severu Polska ve čtvrtek začne dvoudenní konference věnovaná poválečné obnově Ukrajiny. Ukrajinskou delegaci kvůli aktuální roztržce mezi Varšavou a Kyjevem místo prezidenta Volodymyra Zelenského povede premiérka Julija Svyrydenková. Zúčastnit se má šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová i desítky hlav států a šéfů vlád. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).
před 25 mminutami

Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení, v Caracasu se zřítilo několik budov

Venezuelu v noci na čtvrtek SELČ zasáhla dvě silná zemětřesení, informovaly agentury. Silné otřesy byly zaznamenány i ve venezuelském hlavním městě Caracasu, kde se podle tamního ministra vnitra zřítilo několik budov. Americká geologická služba (USGS) odhadla, že zemětřesení si vyžádala velký počet obětí a rozsáhlé škody.
01:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump: Zelenskyj si proti Rusku vede celkem dobře

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si proti Rusku vede celkem dobře, řekl ve středu šéf Bílého domu Donald Trump. Na schůzce s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem také zopakoval, že ho během války proti Íránu Aliance zklamala.
před 4 hhodinami

S pokračujícími vedry v Evropě padají teplotní rekordy

V západní Evropě pokračují extrémní vedra, která ve středu bořila červnové teplotní rekordy a působila obtíže v řadě zemí. Ve Francii se domácnosti v některých částech země potýkaly s výpadky proudu, ve Velké Británii zase museli uzavřít asi tisíc škol. Ve španělské Cantabrii naměřili dokonce celoroční rekord 43,7 stupně Celsia.
před 6 hhodinami

Rok a půl a 98 soudních stání. Netanjahu dokončil výpověď v korupční kauze

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu po roce a půl dokončil svou výpověď v procesu, ve kterém čelí obžalobě z korupce. Výpověď premiéra a hlavního obžalovaného v jedné osobě zabrala 98 stání u soudu, uvedly agentura AFP a izraelská média. Mnohá stání musela být zkrácena či odložena kvůli zdravotním problémům či státním povinnostem šéfa vlády. Izraelský premiér obžalobu odmítá a tvrdí, že kvůli vyšetřování „zažil deset let pekla“.
před 7 hhodinami

Ruský soud poslal opozičního politika Kruglova na sedm let do vězení

Moskevský soud poslal na sedm let do vězení místopředsedu opoziční strany Jabloko politika Maxima Kruglova za dva příspěvky na sociální síti o ruské válce proti Ukrajině. Jabloko je v zemi poslední legálně fungující opoziční silou. Prokurátorka navrhovala, aby si Kruglov odpykal osm let za šíření „falešných zpráv“ o ruské armádě, uvedl ve středu server Meduza.
před 9 hhodinami

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát varuje před vzestupem maskulinismu, který podle nové zprávy ohrožuje práva žen. Dokument Delegace pro práva žen při Senátu, do něhož měla redakce franceinfo možnost předem nahlédnout, vyzývá ke zvyšování povědomí o této ideologii a obsahuje 24 doporučení, jak fenomén omezit.
před 11 hhodinami

Sevastopol je po útoku bez elektřiny, tvrdí ruské okupační úřady

Ruské okupační úřady tvrdí, že v krymském městě Sevastopol přestala po útoku proudit elektřina. Moskvou dosazený šéf místní správy Michail Razvožajev z útoku bez poskytnutí důkazů obvinil Kyjev. Poloostrov Krym, který od roku 2014 protiprávně anektovalo Rusko, se rovněž potýká s nedostatkem pohonných hmot. Místní úřady hlásí sestřel ukrajinských dronů i nad průmyslovým zařízením v ruském Orenburgu. V noci pokračovaly také ruské údery na Ukrajinu.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Načítání...