V Gdaňsku začíná konference o obnově Ukrajiny, Česko zastoupí Babiš a Mrázová

V Gdaňsku na severu Polska ve čtvrtek začne dvoudenní konference věnovaná poválečné obnově Ukrajiny. Ukrajinskou delegaci kvůli aktuální roztržce mezi Varšavou a Kyjevem místo prezidenta Volodymyra Zelenského povede premiérka Julija Svyrydenková. Zúčastnit se má šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová i desítky hlav států a šéfů vlád. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).
Gdaňská konference by se měla stát největší z akcí tohoto typu, napsala agentura Interfax-Ukrajina. O tom podle ní svědčí i rekordní množství podaných žádostí o účast, okolo devíti tisíc žádostí. Polští diplomaté hovoří o více než pěti tisících účastnících. Ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba očekává, že celková hodnota kontraktů a dohod uzavřených na konferenci překročí 1,5 miliardy eur (více než 36 miliard korun).
Polská strana podle premiéra Donalda Tuska připravila okolo 200 dohod a úmluv. Na Ukrajině podle serveru Money.pl již působí okolo 3600 polských firem.
Premiérku Svyrydenkovou doprovodí zástupci ukrajinských firem, vládní činitelé, poslanci a představitelé samospráv. Naopak nezúčastní se ministr zahraničí Andrij Sybiha. Mluvčí ukrajinské diplomacie Heorhij Tychyj to vysvětlil tím, že osobní přítomnost ministra není nezbytná, protože důraz není kladen na diplomacii, ale akce je věnována především ekonomice, bezpečnosti, infrastruktuře, podnikání či humanitárním záležitostem.
Sybiha se angažoval ve sporu, který mezi Varšavou a Kyjevem vypukl poté, co polský prezident Karol Nawrocki odebral Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání, Řád bílé orlice, v reakci na prezidentovo rozhodnutí udělit ukrajinské vojenské jednotce název Hrdinů Ukrajinské povstalecké armády (UPA).
To vyvolalo v Polsku pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Ukrajinci ale v současnosti, kdy se brání ruské agresi, vnímají příslušníky UPA především jako bojovníky za svobodu a nezávislost své vlasti.
Nawrocki pozvánku nedostal, uvedl server Wirtualna Polska
Na znamení solidarity se Zelenským vrátili polská vyznamenání další ukrajinští představitelé včetně tří bývalých prezidentů – Leonida Kučmy, Viktora Juščenka a Petra Porošenka.
Pozvánky na konferenci se rozesílají ve jménu Zelenského a polského premiéra Donalda Tuska, ale Nawrocki ani jeho tým žádnou nedostal, informoval v pondělí server Wirtualna Polska. Upozornil, že jde o neoficiální informaci.
Polský premiér Tusk o víkendu varoval, že současný konflikt mezi politiky v Polsku a na Ukrajině je strategická chyba, na kterou doplatí obě strany. Také uvedl, že spor těší ruského vládce Vladimira Putina.
Předchozí konference o obnově Ukrajiny se konaly v Římě, Berlíně, Londýně a v Luganu.