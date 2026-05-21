Člověk v tísni už roky pomáhá civilnímu obyvatelstvu na Ukrajině, která od roku 2022 čelí celoplošné ruské invazi včetně útoků na civilní cíle a infrastrukturu. Organizace například zajistila přístup k pitné vodě už pro 150 tisíc lidí. „V místech výbuchů, vojenských operací se rozpadají vodní systémy,“ popisuje ředitel organizace Šimon Pánek, proč je na mnoha místech problém s nedostatkem vody. Kromě toho pomáhá se zajištěním tepla a dodávek energií, s opravami poškozených obydlí či podporuje vzdělávání. „Práce s učitelkami a učiteli, aby zvládli pracovat s traumatizovanými dětmi, je nesmírně důležitá,“ vysvětluje Pánek.
V 90' ČT24 rozebíral s moderátorkou Marianou Novotnou i vztah Ukrajinců k Česku a Čechům. „Česko je pro Ukrajinu velký vzor. A to nás i trochu zavazuje,“ řekl a dodal, že je hrdý na pomoc, kterou Češi Ukrajincům poskytují třeba i skrze sbírku Člověka v tísni SOS Ukrajina. „Díky solidaritě lidí můžeme nahradit to, co ministr zahraničí nechal škrtnout,“ podotkl s tím, že zastavení humanitární pomoci napadené zemi ze strany českého státu může být závažný reputační problém pro české firmy, až budou usilovat o zakázky spojené s poválečnou obnovou Ukrajiny.