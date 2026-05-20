V Knihovně Václava Havla gradují spory s vedením


Knihovna Václava Havla je v ohrožení – odcházejí klíčoví lidé i sponzoři. Důvodem jsou spory s vedením instituce, včetně ředitele Tomáše Sedláčka. Knihovna funguje 22 let, spravuje odkaz a dílo Václava Havla, publikuje a pořádá i akce pro veřejnost. Pro veřejnost je tu stále otevřeno. Zatím. V Knihovně totiž chtějí skončit všichni její pracovníci – sedmnáct lidí ze sedmnácti, včetně dramaturga Jáchyma Topola.

„Důvod, proč já podávám výpověď, je především zmatené a chaotické vedení Tomáše Sedláčka, který se rozhodl zpeněžit Václava Havla jako jakýsi prodejní artikl,“ popsal své důvody dramaturg Topol.

Sedláček by byl nejradši, kdyby knihovna mohla být nezávislá například prodejem tužek či oblečení s Václavem Havlem – „a neleštit kliky milionářům a partnerům, to byla moje vize,“ dodal.

S jeho vizí se však rozcházela i správní rada Knihovny. Ředitele Sedláčka chtěla původně odvolat, nakonec ho poslala na překážky – to znamená, že teď jako šéf nemůže vykonávat svou práci. Poté členové správní rady až na jednoho sami na funkce rezignovali.

Dagmar Havlová, která je mimo jiné spoluzakladatelkou Knihovny, sdělila, že Sedláčka má ráda jako vzdělance a vizionáře. „Případné interní záležitosti a management Knihovny Václava Havla měla řešit především správní rada v čele s jejím předsedou, neboť ta ho do funkce vybrala. Divím se, že místo hledání řešení teď odstupují,“ uvedla bývalá první dáma.

Klíčoví sponzoři zvažují konec podpory

Odstupují i klíčoví mecenáši, včetně hlavního sponzora, nadace Bakala Foundation. Ta knihovnu každoročně podporuje částkou deseti milionů korun. Podle ředitele nadace Václava Pechy se projekt s Knihovnou rozešel v tom, jakým způsobem je Knihovna vedena. „Už nejsou v tento moment naplňovány základní dohody a principy,“ řekl Pecha.

Dvěma miliony korun ročně dotuje knihovnu také Nadace rodiny Karla Komárka. I ta od příštího roku zvažuje konec podpory. „Důvodem je, že vize zakladatelky se neslučovala s programovým zaměřením Nadace Karel Komárek Family Foundation,“ řekl její mluvčí Lukáš Pfauser.

„Teď dáme dohromady nový tým, mám už domluvené nové finance,“ avizoval Sedláček.

Současní pracovníci podávají výpovědi postupně. Chtějí dokončit sezonu – práci do června. Dosavadní mecenáši hodlají splnit závazky a knihovnu do konce roku podpořit. I proto, aby v říjnu nenarušily výročí devadesátých narozenin Václava Havla.

Knihovna Václava Havla je v ohrožení – odcházejí klíčoví lidé i sponzoři. Důvodem jsou spory s vedením instituce, včetně ředitele Tomáše Sedláčka. Knihovna funguje 22 let, spravuje odkaz a dílo Václava Havla, publikuje a pořádá i akce pro veřejnost. Pro veřejnost je tu stále otevřeno. Zatím. V Knihovně totiž chtějí skončit všichni její pracovníci – sedmnáct lidí ze sedmnácti, včetně dramaturga Jáchyma Topola.
S AI nemá smysl bojovat, míní Demi Mooreová. V Cannes se řeší, jak „kapitulovat“

Jedna z nejstarších a nejprestižnějších filmových přehlídek nemůže vynechat téma úzce spojené s budoucností kinematografie. I na festivalu v Cannes se řeší, jak umělá inteligence změní filmový průmysl. Od poměrně nedávných časů, kdy se AI stala členem štábu, se otázka, zda ji vůbec použít, posunula více k úvahám jak.
Estonský svaz umělců přišel podvodem o 700 tisíc eur, zvažuje prodej majetku

Podvodníci, kteří se vydávali za důvěryhodné volající a jednali prostřednictvím hlavní účetní, připravili Estonský svaz umělců přibližně o 700 tisíc eur (přibližně sedmnáct milionů korun).
České studio chystá videohru ze světa Pána prstenů

České videoherní Warhorse Studios, které stojí za vznikem série Kingdom Come: Deliverance, pracuje na dvou nových hrách. Jedna bude dalším přírůstkem do série Kingdom Come a druhá bude zasazená do fantasy světa Středozemě od britského spisovatele Johna Ronalda Reuela Tolkiena. V obou případech to bude RPG hra (role-playing game, hra na hrdiny) s otevřeným světem.
„Něco, co české poezii chybělo." Ortenovu cenu zasáhlo Házeliště granátů

Laureátkou 39. ročníku ceny Jiřího Ortena se stala básnířka Nela Bártová. Ocenění, určené mladým autorům prozaických či básnických děl ve věku do třiceti let, obdržela za sbírku Házeliště granátů.
Porozumění, nebo démonizace? O vraždě francouzského učitele vznikl film

Nový francouzský film L'Abandon (Opuštění) vypráví o posledních jedenácti dnech života Samuela Patyho. Učitele, jehož sťal zradikalizovaný islamista. Premiéru měl snímek mimo soutěž na festivalu v Cannes a reakce na něj, jak se dalo předpokládat, jsou rozporuplné.
Život hudebníka je lepší ve dvou, míní bratrské klavírní duo

Nizozemští klavíristé, bratři Lucas a Arthur Jussenovi, patří k hostům letošního festivalu Pražské jaro. Pocházejí z rodiny hudebníků a vystupují spolu od dětství. V Česku se poprvé představili před třemi lety.
Obrazem: „Holubička" i královna. Čím vším byla oslavenkyně Iva Janžurová

Měla jsem štěstí na báječné lidi, autory a režiséry, říká o své herecké dráze Iva Janžurová. Na kontě má stovky divadelních, filmových a seriálových rolí napříč žánry. Fotogalerie, sestavená u příležitosti osmdesátých pátých narozenin této herečky, připomíná některé z nich.
