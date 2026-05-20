V Knihovně Václava Havla gradují spory s vedením

Knihovna Václava Havla je v ohrožení – odcházejí klíčoví lidé i sponzoři. Důvodem jsou spory s vedením instituce, včetně ředitele Tomáše Sedláčka. Knihovna funguje 22 let, spravuje odkaz a dílo Václava Havla, publikuje a pořádá i akce pro veřejnost. Pro veřejnost je tu stále otevřeno. Zatím. V Knihovně totiž chtějí skončit všichni její pracovníci – sedmnáct lidí ze sedmnácti, včetně dramaturga Jáchyma Topola.
„Důvod, proč já podávám výpověď, je především zmatené a chaotické vedení Tomáše Sedláčka, který se rozhodl zpeněžit Václava Havla jako jakýsi prodejní artikl,“ popsal své důvody dramaturg Topol.
Sedláček by byl nejradši, kdyby knihovna mohla být nezávislá například prodejem tužek či oblečení s Václavem Havlem – „a neleštit kliky milionářům a partnerům, to byla moje vize,“ dodal.
S jeho vizí se však rozcházela i správní rada Knihovny. Ředitele Sedláčka chtěla původně odvolat, nakonec ho poslala na překážky – to znamená, že teď jako šéf nemůže vykonávat svou práci. Poté členové správní rady až na jednoho sami na funkce rezignovali.
Dagmar Havlová, která je mimo jiné spoluzakladatelkou Knihovny, sdělila, že Sedláčka má ráda jako vzdělance a vizionáře. „Případné interní záležitosti a management Knihovny Václava Havla měla řešit především správní rada v čele s jejím předsedou, neboť ta ho do funkce vybrala. Divím se, že místo hledání řešení teď odstupují,“ uvedla bývalá první dáma.
Klíčoví sponzoři zvažují konec podpory
Odstupují i klíčoví mecenáši, včetně hlavního sponzora, nadace Bakala Foundation. Ta knihovnu každoročně podporuje částkou deseti milionů korun. Podle ředitele nadace Václava Pechy se projekt s Knihovnou rozešel v tom, jakým způsobem je Knihovna vedena. „Už nejsou v tento moment naplňovány základní dohody a principy,“ řekl Pecha.
Dvěma miliony korun ročně dotuje knihovnu také Nadace rodiny Karla Komárka. I ta od příštího roku zvažuje konec podpory. „Důvodem je, že vize zakladatelky se neslučovala s programovým zaměřením Nadace Karel Komárek Family Foundation,“ řekl její mluvčí Lukáš Pfauser.
„Teď dáme dohromady nový tým, mám už domluvené nové finance,“ avizoval Sedláček.
Současní pracovníci podávají výpovědi postupně. Chtějí dokončit sezonu – práci do června. Dosavadní mecenáši hodlají splnit závazky a knihovnu do konce roku podpořit. I proto, aby v říjnu nenarušily výročí devadesátých narozenin Václava Havla.