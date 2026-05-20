Polsko a Maďarsko mohou spolupracovat na energetické bezpečnosti, řekli premiéři

Maďarsko a Polsko jsou připraveny posílit spolupráci v otázkách energetické bezpečnosti, pro níž je klíčová stabilita dodávek narušená konflikty na Ukrajině a Blízkém východě, shodli se ve středu premiéři Polska a Maďarska Donald Tusk a Péter Magyar během druhého dne Magyarovy návštěvy Polska. Obě země budou dle Tuska postupovat jednotně v Evropské unii. Podle Magyara by měla větší roli hrát spolupráce středoevropských zemí ve visegrádské skupině zahrnující i Česko a Slovensko, která by se prý mohla rozšířit o další státy.
Magyar na společné tiskové konferenci s Tuskem prohlásil, že není náhoda, že si pro svou první zahraniční cestu ve funkci vybral právě Polsko.
„Pro silnější Evropu potřebujeme pevnější spolupráci ve střední Evropě,“ zdůraznil premiér, který v čele vlády po dubnových volbách vystřídal dlouholetého maďarského vládce Viktora Orbána, jehož vztahy se současnou polskou vládou i většinou zemí Evropské unie byly velmi napjaté kvůli omezování demokratických institucí či vstřícnosti vůči ruskému vládci Vladimiru Putinovi.
Magyar i Tusk hovořili o tom, že jednou z oblastí, kde je možné více spolupracovat, je energetická bezpečnost. Maďarsko je stejně jako sousední Slovensko dosud závislé na přísunu ruské ropy, od níž se EU snaží zcela odstřihnout, aby nefinancovala Moskvou vedenou válku proti Ukrajině.
„Nabídnu, pokud to bude nutné, spolupráci, asistenci a investice do infrastruktury, abychom celý region učinili zcela nezávislým v otázce zdrojů energie,“ řekl nyní Tusk.
Pozvání do Budapešti
Magyar zopakoval svá slova o posílení spolupráce visegrádské skupiny a podle maďarské agentury MTI sdělil, že pozval lídry Polska, Česka a Slovenska na návštěvu Budapešti.
Magyarova dvoudenní návštěva Polska, které je považováno za dlouholetého spojence Budapešti, je dle polské tiskové agentury PAP symbolickým gestem, které podtrhuje nejen spřízněnost obou států, ale také ukazuje novou politickou cestu Maďarska, která by jej mohla obrátit zpět k demokratickému a evropskému směru.
V uplynulých letech mezi oběma zeměmi vládlo napětí, výrazně se rozcházely například jejich názory na ruskou agresi vůči Ukrajině. Magyar aktuálně prohlásil, že Ukrajina je jednoznačnou obětí ruské agrese a má právo se bránit, čímž se výrazně odlišil od Orbánova přístupu.