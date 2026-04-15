Trumpa prý porážka Orbána netrápí. Magyara označil za dobrého člověka


15. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump řekl reportérovi stanice ABC News Jonathanu Karlovi, že ho volební porážka maďarského premiéra Viktora Orbána netrápí. Šéfa vítězné strany Tisza Pétera Magyara označil za dobrého člověka. Trump před hlasováním Orbánovi vyslovil svou plnou podporu.

Orbán byl u moci nepřetržitě od roku 2010, v nedělních parlamentních volbách ale jeho strana Fidesz prohrála s opozičním pravostředovým a proevropským hnutím Tisza v čele s Magyarem, který bude pravděpodobně příštím premiérem. Tisza navíc získala dvoutřetinovou většinu, což jí umožní změnit ústavu.

Podle řady médií i analytiků Orbánovou volební prohrou ztratil Trump svého klíčového spojence v Evropě.

Péter Magyar na povolebním shromáždění Tiszy

„Myslím, že ten nový (Magyar) to zvládne dobře – je to dobrý člověk,“ uvedl Trump podle agentury Reuters.

Trump před maďarskými volbami Orbána opakovaně podpořil. Na své síti Truth Social jej označil za „silného a mocného lídra, bojovníka, vítěze a svého přítele“. Den před volbami pak slíbil využít „plnou hospodářskou moc“ Spojených států, aby pomohl maďarské ekonomice.

Americký viceprezident JD Vance těsně před nedělními volbami přijel do Budapešti, kde podpořil Orbána a kritizoval Evropskou unii, která podle něj hanebně zasahovala do maďarských parlamentních voleb. Po Orbánově boku to na tiskové konferenci označil za jeden z nejhorších příkladů zahraničního vměšování do voleb.

JD Vance

Sněmovna projedná zpřísnění trestného činu neplacení výživného

Americká armáda zabila čtyři muže při úderu na loď ve východním Tichomoří

Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

Trumpa prý porážka Orbána netrápí. Magyara označil za dobrého člověka

Reuters: USA neprodloužily výjimku ze sankcí na nákup ruské ropy

Vláda bude zřejmě moci regulovat ceny benzinu a nafty, schválila to sněmovna

Macinka chce znovu otevřít téma přesunu ambasády do Jeruzaléma

Magyar po volebním úspěchu řeší uvolnění zmrazených eurofondů i veřejnoprávní média

Americká armáda zabila čtyři muže při úderu na loď ve východním Tichomoří

Americká armáda zabila čtyři muže při úderu na loď ve východním Tichomoří, uvedlo velitelství americké armády SOUTHCOM. Podle něj byli muži zapojeni do pašování drog. Spojené státy v září zahájily útoky proti malým lodím v Karibském moři a později i ve východním Tichém oceánu, jejichž posádky označují za narkoteroristy.
Reuters: USA neprodloužily výjimku ze sankcí na nákup ruské ropy

Spojené státy neprodloužily dočasné povolení zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech, uvedla agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Třicetidenní sankční výjimka, kterou USA zavedly v březnu s cílem stabilizovat trhy s energiemi po vypuknutí války na Blízkém východě, vypršela v sobotu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že USA protiruské sankce rozšiřují.
VideoJaponsko se připravuje na konflikt s Čínou

Japonsko snižuje úroveň vzájemných vztahů s Pekingem a připravuje se na vzájemný konflikt. V každoroční zprávě o diplomacii označuje Tokio Čínu nově pouze za důležitého souseda. Argumentuje tím, že Peking zesiluje jednostranný nátlak, například se snaží znepřístupnit klíčové suroviny. Dokument zmiňuje i incidenty s čínskými stíhačkami ve vzdušném prostoru. Japonsko proto na svém území rozmisťuje rakety a další zbraně.
Elysejský palác odmítl vpustit vyšetřovatele, kteří přišli provést prohlídku

Elysejský palác odmítl vpustit vyšetřovatele na domovní prohlídku spojenou s možnou korupcí a střetem zájmu při udílení veřejných zakázek, informovaly v úterý agentury Reuters a AFP, podle nichž úřady prohledaly také několik dalších budov. Případ podle Národní finanční prokuratury souvisí mimo jiné s pořádáním obřadů při uvádění významných osobností do Panthéonu.
Macinka chce znovu otevřít téma přesunu ambasády do Jeruzaléma

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) by rád znovu otevřel diskuzi o přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Macinka to řekl v úterý během návštěvy Izraele po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sa'arem. Šéf diplomacie židovského státu označil Macinku za přítele a Česko za jednoho z největších přátel Izraele na světě. Macinka se Sa'arem se rovněž poklonili obětem holocaustu v památníku Jad vašem během dne Jom ha-šoa (Den holocaustu a hrdinství).
Magyar po volebním úspěchu řeší uvolnění zmrazených eurofondů i veřejnoprávní média

Evropská komise podmiňuje uvolnění zmrazených eurofondů Maďarsku 27 reformami. Podle deníku Financial Times žádá třeba souhlas s unijní půjčkou Ukrajině, zrušení proruských vet nebo reformy justice a bezpečnostních složek. Vítěz nedělních voleb Péter Magyar slibuje lepší vztahy s Unií, ale zároveň i respekt k zájmům své země. Ve středu ho čeká jednání s prezidentem země Tamásem Sulyokem, kde mají řešit hlavně termíny pro předání vlády.
Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

Čínský tanker, který podléhá sankcím Spojených států, navzdory americké blokádě proplul Hormuzským průlivem. Podle agentury Reuters to ukazují údaje o lodní dopravě od poskytovatelů dat LSEG, MarineTraffic a Kpler. Je to první loď, která touto vodní cestou proplula a opustila Perský záliv od začátku americké blokády tohoto strategického námořního bodu. Za první den blokády íránských přístavů neproplula podle velení americké armády CENTCOM jediná loď.
