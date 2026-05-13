Šéf Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv končí ve funkci, oznámil Trump

Ve funkci šéfa vlivného amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) končí Marty Makary. O jeho rezignaci informoval americký prezident Donald Trump. Agentura AFP podotýká, že Makaryho konci v čele úřadu předcházelo několik týdnů politického chaosu v nejvyšších patrech instituce.
Makary stál v čele FDA, který má na starosti kontrolu a regulaci potravin, léků nebo vakcín, od loňského dubna. Podle AFP dokázal „rozhněvat zástupce jednotlivých branží, politiky i zástupce veřejného zdraví“. Naposledy čelil tlaku ze strany Trumpa, aby povolil prodej elektronických cigaret s ovocnými příchutěmi lidem starším 21 let, který byl dříve regulován.
„Marty je skvělý člověk, ale půjde dál a povede dobrý život,“ řekl Trump novinářům na otázku, zda šéfa FDA vyhodil. Už týdny se spekulovalo o tom, že se blíží Makaryho konec ve funkci. Později šéf Bílého domu na své sociální síti zveřejnil zprávu, v níž mu Makary nabídl svoji rezignaci.
Prozatímním šéfem FDA se stal Kyle Diamantas, který doposud vedl sekci kontroly a regulace potravin.
Bývalý chirurg Makary v minulosti přispíval do konzervativní televize Fox News a jméno si udělal během pandemie covidu-19, kdy tvrdě kritizoval zdravotnický establishment a opatření zaváděná kvůli šíření nákazy.
Loni v dubnu do funkce nastupoval se slibem reforem. O něco více než rok později odchází v situaci, kdy ho kritizují zástupci farmaceutického průmyslu, lobbisté tabákových firem i protipotratoví aktivisté, poznamenala AFP.