Nejvyšší soud USA dočasně prodloužil přístup k potratové pilulce

Nejvyšší soud Spojených států v pondělním rozhodnutí ponechal nejméně do čtvrtka přístup k potratové pilulce. Soudci mezitím rozhodují, zda nechají omezení týkající se potratové pilulky mifepriston vstoupit v platnost. Informovala o tom agentura AP.
Nařízení soudce Samuela Alita umožní ženám, které chtějí ukončit své těhotenství, nadále pořizovat pilulku v lékárně, případně si ji nechat zaslat poštou bez návštěvy lékaře. V praxi tak rozhodnutí prozatím blokuje omezení, která začátkem měsíce nařídil federální odvolací soud.
Soud se zabývá problematikou kolem potratů čtyři roky poté, co jeho konzervativní většina zrušila precedenční rozsudek v případu Roeová versus Wade, který stanovil federální právo na ukončení těhotenství zhruba do jeho 24. týdne. Zrušení rozsudku z roku 1973 v praxi umožnilo více než desítce států USA úplně zakázat umělé ukončení těhotenství.
Případ, který nyní soud projednává, vychází ze žaloby podané státem Louisiana s cílem zrušit pravidla Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) týkající se předepisování mifepristonu. Stát tvrdí, že FDA v této věci oslabuje tamní zákaz potratů, a zároveň zpochybňuje bezpečnost tohoto přípravku, který byl poprvé schválen v roce 2000 a jehož bezpečnost a účinnost byly opakovaně vědecky potvrzeny.
Nižší soudy dospěly k závěru, že Louisiana má pravděpodobně šanci uspět, a tříčlenný senát 5. odvolacího soudu USA rozhodl, že přístup k léku poštou a prostřednictvím telemedicínských konzultací, čili zdravotní péče na dálku, má být po dobu projednávání případu pozastaven.
Mifepriston je jedna ze dvou látek, která se ve Spojených státech běžně užívá k potratům. Ukončí těhotenství, další látka misoprostol pak vyvolá potrat. Potratové pilulky jsou v USA využívány v téměř dvou třetinách případů umělého ukončení těhotenství, jak vyplývá z dat za rok 2023, kdy byla tato statistika naposledy zveřejněna, píše AP.