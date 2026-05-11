Nejvyšší soud USA dočasně prodloužil přístup k potratové pilulce


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejvyšší soud Spojených států v pondělním rozhodnutí ponechal nejméně do čtvrtka přístup k potratové pilulce. Soudci mezitím rozhodují, zda nechají omezení týkající se potratové pilulky mifepriston vstoupit v platnost. Informovala o tom agentura AP.

Nařízení soudce Samuela Alita umožní ženám, které chtějí ukončit své těhotenství, nadále pořizovat pilulku v lékárně, případně si ji nechat zaslat poštou bez návštěvy lékaře. V praxi tak rozhodnutí prozatím blokuje omezení, která začátkem měsíce nařídil federální odvolací soud.

Soud se zabývá problematikou kolem potratů čtyři roky poté, co jeho konzervativní většina zrušila precedenční rozsudek v případu Roeová versus Wade, který stanovil federální právo na ukončení těhotenství zhruba do jeho 24. týdne. Zrušení rozsudku z roku 1973 v praxi umožnilo více než desítce států USA úplně zakázat umělé ukončení těhotenství.

Potratová látka mifepriston

Případ, který nyní soud projednává, vychází ze žaloby podané státem Louisiana s cílem zrušit pravidla Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) týkající se předepisování mifepristonu. Stát tvrdí, že FDA v této věci oslabuje tamní zákaz potratů, a zároveň zpochybňuje bezpečnost tohoto přípravku, který byl poprvé schválen v roce 2000 a jehož bezpečnost a účinnost byly opakovaně vědecky potvrzeny.

Nižší soudy dospěly k závěru, že Louisiana má pravděpodobně šanci uspět, a tříčlenný senát 5. odvolacího soudu USA rozhodl, že přístup k léku poštou a prostřednictvím telemedicínských konzultací, čili zdravotní péče na dálku, má být po dobu projednávání případu pozastaven.

Občané Arizony čekají na výsledky referenda o potratech

Mifepriston je jedna ze dvou látek, která se ve Spojených státech běžně užívá k potratům. Ukončí těhotenství, další látka misoprostol pak vyvolá potrat. Potratové pilulky jsou v USA využívány v téměř dvou třetinách případů umělého ukončení těhotenství, jak vyplývá z dat za rok 2023, kdy byla tato statistika naposledy zveřejněna, píše AP.

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

11:09Aktualizovánopřed 17 mminutami
Slavia zakáže pyrotechniku i kukly, prohlásil šéf klubu Tvrdík

12:02Aktualizovánopřed 38 mminutami
Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám hlásí desítky výjezdů

08:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Skončila evakuace lodi s hantavirem na Tenerife, cestující odletěli

09:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

15:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Bezpečnost na fotbale řeší pořadatel, policie slouží jako pojistka

před 2 hhodinami
Tripartita se neshodla na zastropování věku odchodu do důchodu

před 3 hhodinami
O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku, řekl Babiš

03:10Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Britský premiér Keir Starmer v reflexi výsledků místních voleb, v nichž jeho labouristé ztratili téměř 1500 křesel a získali jen asi 1070, převzal za propad zodpovědnost, rezignovat ale odmítl. Znamenalo by to podle něj uvržení země do chaosu. Protiimigrační subjekt Reform UK, jenž volby na počet mandátů vyhrál, je podle něj nebezpečím pro celou zemi. Nejméně 70 labouristických zákonodárců již otevřeně podle BBC vyzvalo Starmera, aby připravil harmonogram svého odchodu.
11:09Aktualizovánopřed 17 mminutami

Skončila evakuace lodi s hantavirem na Tenerife, cestující odletěli

Na Tenerife v pondělí večer skončila evakuace cestujících a části posádky z lodě MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus. Od neděle plavidlo opustilo přes 120 lidí z 23 zemí, uvedla španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová. Poslední z evakuovaných vystoupili kolem 19:30 SELČ a zhruba o hodinu a půl později odletěli do Nizozemska. Přístav na Tenerife již opustila i samotná loď, která směřuje do Rotterdamu. Na její palubě zůstali lidé nezbytní pro její obsluhu. U některých evakuovaných se po odchodu z lodi projevily příznaky nemoci.
09:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

Evropská unie se shodla, že uvalí nové sankce vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu, potvrdily agentuře ČTK diplomatické zdroje. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského teroristického hnutí Hamás. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu i ministr zahraničí Gideon Sa'ar sankce odmítli a dali najevo, že Izrael bude pokračovat v podpoře osadníků.
15:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoZametání kauz, sledování konkurentů. Na Slovensku začal mimořádný proces

Na Slovensku zahájili dlouho odkládaný soud s deseti obžalovanými, mezi nimiž jsou někdejší šéfové kriminální agentury, speciální prokuratury nebo finanční správy. Ti měli zneužívat instituce k politickým účelům. Vyšetřování takzvané kauzy Očistec se týkalo let 2012 až 2018 a v centru skupiny měl být bývalý policejní prezident, dnes místopředseda parlamentu Tibor Gašpar, a také podnikatel Norbert Bödör, který je známý svými kontakty na vládu. Soud v pondělí začal za velkého zájmu médií, líčení však po hodině a půl odročil až na červen.
před 2 hhodinami

Ukrajina hlásí pět mrtvých navzdory příměří, podle Zelenského se musí připravit na další útoky

Ukrajinská armáda i regionální představitelé informovali o útocích ruských dronů a o bojových střetech na frontové linii v posledních 24 hodinách, a to navzdory stále platnému třídennímu příměří zprostředkovanému Spojenými státy. Podle ukrajinských úřadů přišlo při těchto ruských útocích o život pět lidí a nejméně sedmnáct dalších utrpělo zranění. Moskva rovněž obvinila Kyjev z porušování příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko se válku ukončit nechystá a že Ukrajina se musí připravit na nové ruské útoky.
16:23Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Berlín: Nebudeme se vměšovat do debaty o sjezdu sudetských Němců

Německo se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců, sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Podle ministerstva je nicméně cílem Sudetoněmeckého sjezdu smíření mezi Němci a Čechy. Sjezd se bude konat příští týden, poprvé to bude na území České republiky. Svou účast na něm potvrdil v pondělí bavorský premiér Markus Söder. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že místo smíření se budou otevírat staré rány.
před 3 hhodinami

Estonsko žádá po incidentech v Pobaltí lepší kontrolu ukrajinských dronů

Estonská vláda uvedla, že očekává, že Kyjev zlepší kontrolu nad svými drony poté, co v posledních měsících došlo k sérii narušení vzdušného prostoru na hranicích pobaltských států.
před 6 hhodinami
