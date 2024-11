Florida odmítla rozvolnění potratů, Arizona je vložila do ústavy

Na Floridě jsou potraty zakázané po šestém týdnu těhotenství, dříve to bylo až po 15. týdnu. AP před hlasováním uváděla, že případný úspěch liberalizace by znamenal značnou ránu pro republikánského guvernéra Rona DeSantise.

V Marylandu se lidé v plebiscitu vyslovili pro zanesení reprodukčních práv, jejichž součástí je i svobodné rozhodnutí ukončit těhotenství, do státní ústavy. Se začleněním práva na potrat do ústavy souhlasili také obyvatelé Arizony. Tento stát doposud umožňuje interrupci do 15. týdne těhotenství, nově to bude do dosažení životaschopnosti plodu, což znamená rozmezí 22. až 24. týdne.

Voliči v Missouri zvrátili zákaz potratů. V referendu rozhodli, že právo na interrupce zakotví do státní ústavy. Uspěla také iniciativa v New Yorku, která se nepřímo týkala potratů, ač je výslovně nezmiňovala. Newyorské referendum se týkalo reprodukčního zdraví a posílení práv občanů v této věci samostatně rozhodovat.

Předmětem všelidového hlasování jsou interrupce také v Coloradu, Missouri, Montaně, Nebrasce, Nevadě a Jižní Dakotě.