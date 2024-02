Trump upřednostňuje zákaz potratů od šestnáctého týdne těhotenství, píše list

Americký exprezident Donald Trump, který se chce po čtyřech letech vrátit do Bílého domu, dává v rozhovorech s poradci a spojenci najevo, že by podpořil federální zákaz potratů od 16. týdne těhotenství. Uvádí to deník The New York Times s odvoláním na dva informované zdroje. Uvedená myšlenka představuje výrazně mírnější přístup oproti opatřením republikánů v řadě amerických států.

Popsaná úvaha odráží problém, s nímž se potýkají republikáni napříč Spojenými státy v návaznosti na předloňské rozhodnutí nejvyššího soudu, které eliminovalo federální právo na potrat zhruba do 22. týdne těhotenství. V 16 státech od té doby začaly platit absolutní zákazy interrupcí či restrikce umožňující umělé ukončení těhotenství jen do šestého týdne.

Podle informací listu Trump nechce o svém stanovisku hovořit veřejně, dokud nezíská nominaci Republikánské strany do listopadových prezidentských voleb. Riskoval by tím, že si znepřátelí sociálně konzervativní voliče, kteří tvoří republikánskou základnu rozhodující o výsledcích primárek.

Republikáni postoj mírní

Průzkumy ale ukazují, že většina Američanů s takto přísnými omezeními nesouhlasí, a dosavadní vývoj naznačuje, že republikáni svým přístupem posilují volební šance demokratů. Demokratická strana prosazuje uzákonění stavu, který panoval před přelomovým verdiktem nejvyššího soudu. Republikáni v Kongresu mezitím upustili od prosazování federálního zákazu, zatímco Trump na veřejnosti v této věci nedává najevo jasné stanovisko.

V zákulisí podle NYT upřednostňuje federální zákaz s výjimkami pro oběti znásilnění či pro případy, v nichž hrozí úmrtí matky. „Víte, co se mi líbí na 16?“ řekl podle jednoho ze zdrojů ohledně začátku platnosti preferovaného zákazu. „Je to sudé. Jsou to čtyři měsíce,“ citovala Trumpa nejmenovaná osoba.

Exprezidentův tým v reakci na zveřejnění článku vydal prohlášení, v němž informaci nepotvrzuje, ani nepopírá. „Jak prezident Trump řekl, usedl by s oběma stranami a vyjednal by dohodu, s níž by byli všichni spokojení,“ uvedla jeho mluvčí.

Trump aktuálně míří za vítězstvím v prezidentských primárkách Republikánské strany a podle průzkumů má značnou šanci na znovuzvolení. Během svého prvního mandátu v letech 2017 až 2021 jmenoval tři členy nejvyššího soudu, kteří pak pomohli zrušit právo na potrat. Následné zákazy zavedené v některých státech ovšem Trump označil za chybu, připomíná agentura Reuters.