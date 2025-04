Nový dokument mapuje osudy vězeňkyň na Cejlu

„Nasbírali jsme svědectví posledních lidí, v případě třeba paní Vlasty Jakubové jsme s ní natáčeli v době, kdy už brala opiáty a bylo to od ní ohromné, že byla ochotna se nechat odvést na invalidním vozíku do vězení,“ nastínil historik a autor dokumentu Pavel Paleček.

Autoři také otevírají otázku, co s rozsáhlým komplexem do budoucna. Nápady na komerční i vzdělávací využití jsou od devadesátých let zatím jen v hlavách. „Ideální věc by byla, kdyby celý areál mohl být jako muzeum, ale musím říct realisticky, že se obávám, že na to nebudou peníze,“ podotkla bývalá primátorka Brna a dcera politického vězně Dagmar Lastovecká.

Skoro hodinový dokument odvysílá druhý program ČT 5. května, na výročí Pražského povstání. Jako memento i vzkaz těm, kteří totalitu nepamatují.