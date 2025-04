Horší než Alcatraz. Věznice v Salvadoru je „fabrika na lidskou zkázu“

Bez návštěv a vzdělávání

Obyvatelé žaláře jedí rukama, protože příbory by se mohly stát smrtící zbraní. Žijí v naprosté izolaci, kdy nemají právo na návštěvy, telefonické hovory ani vzdělávání nebo odpočinek. Svoje cely mohou opustit jen na půl hodiny denně kvůli cvičení, studiu Bible či on-line soudním jednáním.

Nohy a ruce vězňů jsou i na chodbě spoutané, takže se pohybují ve shrbené poloze, popisuje podmínky v žaláři deník El País. „Už nikdy nezažijí lásku – nebo dokonce sex – jako svobodní lidé. Vklouzli do černé díry, věčného, ​​chladného a bezútěšného místa,“ píše list. Při prohlídce věznice pro média stáli trestanci nehybně a beze slova se založenýma rukama. „Nejsou zvyklí vidět lidi zvenčí v běžném oblečení. Jejich nepopsatelný život se odvíjí mezi černými oděvy policistů s kapucí, kteří je tahají za paži jako dobytek,“ uvedl deník.

Podle Dirgy je to každodenní boj o přežití. „Primárním cílem není rehabilitace, ale prosté vyčlenění daných osob mimo společnost, jejich uzamčení, kontrola či případná eliminace. O nějakém smysluplném trávení času moc hovořit nelze. Je to vyloženě odkladiště nechtěných jedinců, kteří jsou systémem onálepkováni jako údajní teroristé. Přežít v tomto prostředí je nepochybně velmi náročné a osobně považuji CECOT za ,fabriku na zkázu lidského bytí‘,“ uvedl expert. Srovnání kupříkladu s holocaustem však považuje za neadekvátní – co do rozsahu, míry utrpení i obětí.