Mileniálský autoritarismus „cool diktátora“ sklízí úspěch. Bukele si jde pro drtivé vítězství

před 3 h hodinami | Zdroj: ČT24 , El País , Reuters , AP , Foreign Policy , The New Yorker , Crisis Group International , La Prensa Gráfica

I The New Yorker upozorňoval na Bukeleho „odvážný“ čin odvolat ministra spravedlnosti a několik ústavních soudců, které nahradil jinými, za účelem prosazení možnosti ucházet se o prezidentský úřad podruhé.

Paranoia a nutnost soustředit moc ve svých rukou

Amerikanista z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Lukáš Perutka podotýká, že od nemožnosti opětovného zvolení v současnosti odstupují téměř všechny státy v Latinské Americe. „Tradice, která měla zabránit diktátorským režimům, se dnes považuje za obstarožní. Na druhé straně ale jde o častý první krok na cestě k moderním autoritářským vládám. V tomto ohledu se přikláním k názoru, že si Bukele připravuje půdu pro svou dlouhou vládu,” upozornil pro web ČT24.

Jednu podmínku jeho opětovná kandidatura ale měla — půl roku před volbami musel opustit úřad. Podle El País podobných kroků využili i honduraský vůdce Juan Orlando Hernández a nikaragujský prezident Daniel Ortega, aby se udrželi u moci. Bukele tak mohl bez obav zahájit kampaň a kritice navzdory dočasným výkonem funkce pověřil svou osobní tajemnici.

To je problematické z několika důvodů, podotýká iberoamerikanistka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Monika Brenišínová. Jednak měl Bukele dle ústavy předložit seznam kandidátů, na pozici ale navrhl pouze ji. „Dále je tu skutečnost, že Claudia Juana Rodrígez de Guevarra je jeho tajemnicí, která je osobně i profesně spjata s postavou Bukeleho a jeho rodinou, je sama o sobě problematická a vypovídá o rostoucí personalizaci moci v Salvadoru — tedy jejímu sepjetí s jedinou postavou,“ ujasnila.

„Není to politička, je to správkyně prezidentových podniků,“ podotkl pro El País Ricardo Vaquerano, jeden z nejvýznamnějších investigativních novinářů v Salvadoru. To podle Brenišínové zcela zapadá do procesu depolitizace současné salvadorské politiky a způsobu vlády, ze kterých jsou postupně odstraňovány politické procesy a instituce, které mají dohlížet na dodržování zákonů.