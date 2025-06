Obec svážela odpad do lesa. Teď dostala cenu za zvelebování veřejného prostoru

Události v regionech: Obec svážela odpad do lesa. Dostala cenu za zvelebování veřejného prostoru

Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje „za dlouhodobé zvelebování veřejného prostoru“ dostala Třebnouševes na Hořicku. Nedávno přitom zaplatila pokutu padesát tisíc za to, že nechala do lesa za vsí nezákonně vyvézt nejméně 650 tun odpadu a založila tam nepovolenou skládku.

„Obec musí do 19. září odstranit navážku z lesního pozemku a tento pozemek následně do 19. března 2026 zalesnit. Pokud tak neučiní, bude zahájeno řízení o pokutě za nesplnění opatření,“ doplnil Jan Rybář z České inspekce životního prostředí.

Jeden traktor za druhým jezdil do obecního lesa za Třebnouševsí loni v dubnu. Z kontejnerů stroje vysypaly nejméně 650 tun stavebního odpadu, za což inspekce životního prostředí obec v březnu potrestala už zmíněnou pokutou.

Zastupitel obce na Jičínsku vozí do lesa tuny suti. Vše už řeší policie

Podle obecního opozičního zastupitele Miroslava Vojtíška (nestr.) je skládka stále na stejném místě. „Vůbec nic se nezměnilo,“ tvrdí.

„Hodnotí se to, co je vyplněné v přihlášce“

Něco se však přece jen změnilo: obec před několika dny navštívila porota soutěže Vesnice roku a udělila jí Cenu hejtmana za „dlouhodobé zvelebování veřejného prostoru“. „Je to taková ironie. Je to úsměvné. Založili jsme nepovolenou skládku a dostaneme cenu hejtmana,“ podivuje se Vojtíšek.

Podle místopředsedy hodnotitelská komise o problému skládky nevěděla. „Nám nepřísluší hodnotit takovéto věci, tam se čistě hodnotí to, co je v přihlášce vyplněné. A také ty dvě hodiny, které strávíme s tou obcí a co nám prezentují,“ říká krajský zastupitel a místopředseda poroty Matěj Hlavatý (STAN).