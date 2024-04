Zastupitel obce na Jičínsku vozí do lesa tuny suti. Vše už řeší policie

Neobvyklou spornou skládku řeší v Třebnouševsi na Jičínsku. Do obecního lesa vyváží zastupitel Jiří Zeman (nestr.) suť a hlínu z rekonstrukce svého domu. Tvrdí, že to schválilo zastupitelstvo obce, žádný zápis o tom však neexistuje. Případ už vyšetřují také policisté. Podnět navíc v pátek dostala také Česká inspekce životního prostředí.

Odpad pochází z rekonstrukce statku, který zastupitel a pražský podnikatel Zeman v obci opravuje. „To není skládka, to je úprava pozemku. Byla tam odborná firma a řekla, že je potřeba navézt zhruba 200 kontejnerů masy, aby ten pozemek fungoval, aby tam šla výsadba udělat. Na zastupitelstvu bylo schváleno, že ten pozemek zavezeme,“ tvrdí Zeman. Jenže to Vojtíšek odmítá. „Na zastupitelstvu nebylo schváleno vůbec nic,“ oponuje.

„Přímo jsme se zděsili, protože jsme tam našli suť, železo, lino nebo kamení. Spořádaný občan to odveze na skládku, náš zastupitel to ale odveze do lesa. Tohle si nemůže dovolit nikdo,“ popisuje zastupitel Miroslav Vojtíšek (nestr.).

Vznik skládky teď vyšetřují policisté. „Míra zavinění a případné ohrožení životního prostředí jsou předmětem šetření,“ potvrdila mluvčí krajského policejního ředitelství Karolína Macháčková.

Právník: Je to proti předpisům

Štáb ČT se pokusil kontaktovat i vedení města. Starosta Jaroslav Dušek ale nezvedal telefon, místostarosta Pavel Zajíc na písemný dotaz, jaký je postoj vedení obce ke skládce v lese, neodpověděl.

„Je to v rozporu s předpisy v oblasti nakládání s odpady a v oblasti životního prostředí. Jde o pozemek s funkcí lesa. Obec by musela dát souhlas k jeho užívání, tomu by musel předcházet záměr a schválení v příslušném orgánu,“ vysvětlil právník Jan Šťastný. „Za mě to určitě v pořádku je,“ kontruje Zeman.

Třebnouševes je rozdělená na dva tábory. Ty se střídají ve vedení obce. Spory už vedly i k předčasným volbám, které tam proběhly dvakrát.