Pomáhal druhým, jemu lékaři zatím pomoci nedokáží. Voják skončil na vozíku

Třicetiletý Tomáš Szotkowski působil v armádě. Jeho posláním bylo pomáhat lidem, teď je ale odkázán na pomoc ostatních on sám. Třicetiletý muž z Písečné u Jablunkova na Frýdecko-Místecku totiž skončil po úrazu na vozíku. Na lékaře, který by mu pomohl s léčbou jeho diagnózy, stále marně čeká. A neúspěšné žádá o invalidní důchod.

Ještě před dvěma lety byl Szotkowski nadporučíkem v armádě. Sport byl jeho závislostí a pomoc lidem jeho prioritou. Dnes je to ale on, kdo ji potřebuje. Od roku 2022 se jeho život změnil od základu.

Bolestivý syndrom

Zpočátku vše vypadalo, že se noha zahojí. Po roce od zranění se ale bolesti začaly ozývat znovu. Ještě větší intenzitou. „Lékaři to diagnostikovali jako komplexní regionální bolestivý syndrom, nicméně co se týče bolesti rukou, to mi nikdo nebyl schopen říct, co mi je,“ řekl Tomáš.

Problém s předloktím lékaři diagnostikovali jako golfový loket. Po čase rehabilitace se ruce zlepšily. Loni se však zhoršily natolik, že dnes sotva zvládne chůzi o berlích. „Něco, co by mě v minulosti bolelo dost, je pro mě teď třeba jako bodnutí komárem,“ řekl.