Brusel zahájil šetření české státní podpory pro jaderné bloky v Dukovanech

Evropská komise (EK) zahájila hloubkové šetření s cílem posoudit, zda je veřejná podpora, kterou Česká republika plánuje poskytnout na výstavbu a provoz dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Unijní exekutiva se chce zaměřit na vhodnost a přiměřenost státní podpory i na dopad, jaký toto opatření bude mít na hospodářskou soutěž na trhu.
Stavba nových jaderných bloků by měla být největší tuzemskou zakázkou v Česku. Náklady na výstavbu dvou reaktorů v Dukovanech činí v současných cenách 407 miliard korun. Stavbu bude mít na starosti korejská společnost KHNP, která uspěla v loňském tendru.
Komise už v dubnu 2024 schválila podporu na výstavbu a provoz jednoho nového jaderného reaktoru v Dukovanech. Česká vláda se však následně rozhodla rozšířit investice do jaderných kapacit, aby urychlila dekarbonizaci odvětví produkce elektrické energie a vypořádala se i se zjištěnou mezerou v dodávkách elektřiny. Letos v říjnu proto Česko oznámilo komisi svůj plán na podporu výstavby a provozu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech s výrobní kapacitou elektřiny až 976 MW.
Dva nové bloky, jejichž provoz je plánován na roky 2036 a 2037, by měly zvýšit bezpečnost dodávek elektřiny pro Česko a sousední země a pomoci tak dekarbonizaci energetického sektoru a diverzifikaci českého energetického mixu. Jak unijní exekutiva ve svém shrnutí informovala, podpora se týká Elektrárny Dukovany II (EDU II), společnosti založené za účelem vývoje a provozu nových jaderných bloků. EDU II přitom z 80 procent vlastní český stát a z 20 procent společnost ČEZ, která je zároveň jediným provozovatelem jaderné elektrárny v Česku.
Komise uvedla, že na základě svého předběžného posouzení shledala projekt nezbytným, avšak má pochybnosti o tom, zda jsou plánovaná opatření plně v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Z tohoto důvodu se EK rozhodla zahájit hloubkové šetření.
