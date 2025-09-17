V energetice chybí zaměstnanci. Kvůli dostavbě Dukovan je přitom třeba nabírat


Zájem o pracovníky v energetice výrazně roste. Kvůli výstavbě jaderných bloků v Dukovanech, chystaným malým modulárním reaktorům nebo případné dostavbě Temelína bude v tomto odvětví do roku 2040 potřeba nabrat asi čtyři tisíce nových zaměstnanců, sdělil generální ředitel dukovanské elektrárny Petr Závodský. Tyto profese jsou přitom na tuzemském trhu práce nedostatkové. Zájem o technické obory ale i díky zmiňovaným projektům roste.

V dukovanské elektrárně pracuje Jaroslav Dvořák už 46 let. Dělal třeba směnového mistra provozu nebo technologa sekundárního okruhu. Ačkoli by mohl být v důchodu, učí teď své nástupce. Práce s mladými lidmi, kteří nastupují, ho baví a naplňuje. „Mám pocit, že tady ještě nemám všechno hotové,“ míní.

Vojtěch Plecitý tento způsob zaškolování vítá. V elektrárně pracuje dva a půl roku. Motivací je pro něj stavba nových bloků. „Budeme u výstavby, sledovat to a pak časem i najíždět. Těším se na to,“ říká.

Noví pracovníci budou potřeba i kvůli výstavbě malých modulárních reaktorů – a uplatní se i u dodavatelských firem nebo ve státní správě.

„Když budeme spouštět Dukovany v roce 2036, tak už v tu dobu budeme potřebovat mít nabraných a vyškolených nejméně patnáct set lidí,“ podotýká generální ředitel Elektrárny Dukovany II Petr Závodský.

Zájem o technické obory roste i kvůli výstavbě nových jaderných bloků

Technické studijní obory nabízí i řada vysokých škol. A zájem o řadu z nich roste. Třeba na Střední průmyslovou školu v Třebíči se letos hlásilo tisíc uchazečů, přijali jich tři sta. „Těší nás ten zájem, ale týká se především převážně oborů elektrotechnických a informačních technologií, z hlediska strojírenství ten zájem tak velký není,“ popisuje ředitelka školy Petra Hrbáčková.

Podle zástupců škol a univerzit zvýšená obliba těchto oborů souvisí právě s výstavbou nových jaderných bloků. „Ve standardních časech těch zapsaných studentů bylo kolem třiceti, loni jsme se dostali asi na 45 a teď už máme zapsaných 68 studentů. Hlavní zájem začal poté, co byla vybrána korejská KHNP jako dodavatel technologie (pro Dukovany),“ nastínil Ondřej Novák z katedry jaderných reaktorů na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Rektorka Univerzity Karlovy a předsedkyně České konference rektorů Milena Králíčková uvedla, že je škola připravena otevřít nové studijní programy. Podle ní však jde o to, aby ministerstvo školství vytvořilo dostatečné podmínky, především v otázce finanční podpory programů.

Zaškolení trvá dlouho, přesto se daří nabírat

Zaškolení v elektrárně pak může trvat i několik let. Jan Sládek bude letos v Dukovanech patnáctým rokem. Jeho otec v elektrárně pracoval celý svůj profesní život, takže podle jeho slov je nyní elektrárna již součástí i jeho života.

V náboru zaměstnanců konkurují českým firmám i zahraniční trhy, mezi nimi například Polsko, které se na rozvoj jádra také soustředí. I přesto se ale daří v tuzemsku nové pracovníky nabírat. Třeba právě v Dukovanech klesl průměrný věk zaměstnanců na 43 let, většinu nově příchozích tvoří lidé do třiceti let.

