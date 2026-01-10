Bloomberg: Zelenskyj s USA vyjednává možnou dohodu o volném obchodu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjednává se Spojenými státy možnou dohodu o volném obchodu. Měla by pomoct zotavení Ukrajiny po válce. Prezident země, která se už téměř čtyři roky brání ruské agresi, o tom v pátek hovořil po telefonu s agenturou Bloomberg.
Dohoda by zahrnovala nulová cla na obchod s USA. Vztahovala by se na některé průmyslové části Ukrajiny, což by zemi poskytlo „velmi důležité výhody“ ve srovnání se sousedními státy a potenciálně by přilákalo investice a podniky, řekl Zelenskyj Bloombergu.
Ukrajinský prezident uvedl, že bude muset podrobnosti návrhu prodiskutovat přímo s prezidentem Donaldem Trumpem. Dohoda by podle něj také sloužila jako další záruka ekonomické bezpečnosti jeho země.
Zelenskyj očekává, že by se s Trumpem mohl setkat buď v USA, nebo v Davosu ve Švýcarsku, kde se obě hlavy státu plánují zúčastnit Světového ekonomického fóra naplánovaného na druhou polovinu ledna.